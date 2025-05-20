На яких заправках найдешевший дизель: встигніть залити повний бак, поки ціни впали

Дизпаливо подешевшало на більшості АЗС

За останній тиждень ціни на дизпаливо на українських заправках помітно знизились. Найбільше подешевшав дизель у мережі KLO – на 1,50 грн за літр, а в ОККО, WOG і Shell – на 1 гривню.

Ціни впали через зниження вартості дизпалива в гурті, де воно подешевшало майже на гривню порівняно з квітнем. Про це пише галузеве видання enkorr.

Де зараз найдешевший дизель?

На заправках "БРСМ" у Кіровоградській області можна заправитись за 48,99 грн/л. Вигідні ціни також у мережі "Олас" – близько 49,99 грн/л. Дешево пропонує пальне і мережа Chipo, яка знизила ціни на 40 копійок — 1 гривню.

UPG продає дизель за 50,90 грн/л – це на 5 гривень дешевше, ніж на преміальних заправках. Хороші ціни тепер і в "Укрнафті", SOCAR, BVS, "Автотрансі", Mango, VostokGaz, ZOG та Green Wave, які також скинули ціну на гривню.

Якщо ви звикли заправлятись на ОККО, WOG чи Shell, знайте, що там дизель все одно найдорожчий – близько 56 грн/л, навіть після зниження. Різниця між найдешевшими і найдорожчими заправками – майже 7 гривень на літрі.

Щодо бензину, то його найдешевше можна залити в "Оласі" на Рівненщині – 51,99 грн/л, та в AMIC у цій же області – 52,99 грн/л.

Фахівці вважають, що ціни на дизель можуть і далі падати. Різниця між гуртовими та роздрібними цінами зменшується, а це означає, що пальне може стати ще дешевшим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відбувається з паливним ринком після нових заяв Трампа. Прогнозовані трансформації уже почались.