На каких заправках самый дешевый дизель: успейте залить полный бак, пока цены упали

Дизтопливо подешевело на большинстве АЗС

За последнюю неделю цены на дизтопливо на украинских заправках заметно снизились. Больше всего подешевел дизель в сети KLO – на 1,50 грн за литр, а в ОККО, WOG и Shell – на 1 гривну.

Цены упали из-за снижения стоимости дизтоплива в опте, где оно подешевело почти на гривну по сравнению с апрелем. Об этом пишет отраслевое издание enkorr.

Где сейчас самый дешевый дизель?

На заправках БРСМ в Кировоградской области можно заправиться за 48,99 грн/л. Выгодные цены также в сети "Олас" – около 49,99 грн/л. Дешево предлагает горючее и сеть Chipo, которая снизила цены на 40 копеек – 1 гривну.

UPG продает дизель за 50,90 грн/л – на 5 гривен дешевле, чем на премиальных заправках. Хорошие цены теперь и у "Укрнафты", SOCAR, BVS, "Автотранса", Mango, VostokGaz, ZOG и Green Wave, которые также сбросили цену на гривну.

Если вы привыкли заправляться на ОККО, WOG или Shell, знайте, что дизель там все равно самый дорогой – около 56 грн/л, даже после снижения. Разница между самыми дешевыми и дорогими заправками – почти 7 гривен на литре.

Что касается бензина, то его дешевле всего можно залить в "Оласе" в Ровенской области — 51,99 грн/л, и в AMIC в этой же области — 52,99 грн/л.

Специалисты полагают, что цены на дизель могут и дальше падать, поэтому сейчас хорошее время заправить полный бак. Разница между оптовыми и розничными ценами уменьшается, а это означает, что топливо может стать еще дешевле.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что происходит с топливным рынком после новых заявлений Трампа. Прогнозируемые трансформации уже начались.