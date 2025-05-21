Бої тривають, а він уже все "звільнив". Путін "засвітився" у Курській області (відео)

Це другий "візит" за три місяці

У середу, 21 травня, російський президент Володимир Путін начебто приїхав в Курську область. Раніше він відвідував Курщину в березні. На поширених кадрах видно, що Путін сидить у кімнаті з закритими ролетами вікнами, тож точно ідентифікувати місце його перебування неможливо.

Російські ЗМІ заявили, що російський президент відвідав Курську область "вперше з моменту повного звільнення регіону". Як наголосив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, Росія Курщину повністю не контролює. Путін начебто провів зустріч в Курську з волонтерами та відвідав місто, де розташована Курська АЕС — Курчатов.

Вікна надійно закриті

За даними Інституту вивчення війни, росіяни витіснили українські війська з більшості території Курської області, однак частина території біля Тьоткіного все ще під контролем ЗСУ. Сам Путін під час візиту назвав це "складною ситуацією в прикордонних районах". Зазначимо, що від Курчатова до кордону з Україною близько 80 км.

Курчатов достатньо далеко від лінії фронту

Ситуація в Тьоткіно

Навіть росіяни мають сумніви щодо візиту Володимира Путіна до Курська. Особливо, враховуючи, що частина роспропагандистів написала, що Путін відвідав "Курськ після звільнення". Вони вважають, що відео — постановка або ж на відео — двійник.

Користувачі сумніваються у візиті Путіна в Курську область

Візит - не підтримка, вважають в РФ

Раніше "Телеграф" розповідав, що попередній візит Путіна в Курську область не обійшовся без підозр щодо того, що це був двійник російського президента. Ба більше — користувачі помітили ряд невідповідностей сезону і подіям.