Це містечко називають українською Швейцарією. Захований рай для туристів на Рівненщині (фото)

Не обов'язково шукати дорогу красу за кордоном

Україна багата на унікальні туристичні місця, які не поступаються закордонним курортам, а часом навіть перевершують їх своєю автентичністю та недоторканою природою. Для незабутнього відпочинку не обов'язково планувати дорогу подорож за кордон – справжні дива чекають на вас у різних куточках нашої країни.

Одним із таких захопливих місць є Губків на Рівненщині, де стрімкі води Случа прокладають шлях крізь гострі скелясті пороги, оминаючи високі зелені пагорби та густі ліси Полісся. Цю мальовничу місцевість часто називають українською Швейцарією завдяки унікальному рельєфу та природним ландшафтам. Як туди добратись і де зупинитись, розповідає "Телеграф".

Що побачити в Губкові?

Головною окрасою Губкова є його неповторна природа. Річка Случ, мальовничі пагорби та ліси створюють ідеальні умови для активного відпочинку та насолоди краєвидами.

Уваги туристів заслуговують руїни старовинного замку, що височіють на 30-метровій горі над річкою. Залишки колись могутньої фортеці, яка вважалася однією з найнеприступніших на Волині, додають місцевості унікального історичного шарму. Замковий комплекс у свої кращі часи мав чотири вежі з бійницями, ворота з підвісним мостом, господарські приміщення та глибокий колодязь.

Також на території села відбудована дерев'яна церква Святої Параскеви, що стоїть на місці старої, спаленої у 1943 році.

Як доїхати?

Дістатися до Губкова найзручніше з Рівного. З автостанції "Чайка" регулярно відправляються автобуси за маршрутами "Рівне-Губків" та "Рівне-Соснове".

У дорозі доведеться провести приблизно 1 годину 45 хвилин. Вартість проїзду становить близько 50 гривень. Автомобілем час у дорозі приблизно такий ж.

Як доїхати з Рівного до Губкова

З Києва час у дорозі займе понад 4 години

Де зупинитися?

У Губкові та околицях є кілька варіантів розміщення для туристів:

База відпочинку "Соколині Гори" — комфортабельні умови проживання з чудовими краєвидами. Гостьовий будиночок "Old Forest" у селі Маринин — ідеальний варіант для тих, хто шукає усамітнення серед природи. Будиночок розрахований на 2-8 осіб. Наметове містечко — для любителів кемпінгу та дикого відпочинку є багато мальовничих місць, де можна отаборитися.

Фото - Вікіпедія

Як розважитись?

Губків пропонує різноманітні варіанти активного відпочинку:

Сплави річкою Случ — одна з найпопулярніших розваг серед туристів. Бурхливі води річки створюють ідеальні умови для рафтингу та каякінгу.

— одна з найпопулярніших розваг серед туристів. Бурхливі води річки створюють ідеальні умови для рафтингу та каякінгу. Велосипедні прогулянки — розгалужена мережа стежок дозволяє насолодитися краєвидами на двох колесах.

— розгалужена мережа стежок дозволяє насолодитися краєвидами на двох колесах. Трекінг — піші маршрути пагорбами вздовж Случа відкривають найкращі панорамні види.

— піші маршрути пагорбами вздовж Случа відкривають найкращі панорамні види. Відпочинок з наметами — провести вихідні на природі, ночуючи під зорями, особливо популярно серед відвідувачів.

Історична довідка

Село Губків має давню історію, що бере початок ще у XV столітті. Вперше у документах поселення згадується в 1504 році. За свою історію село мало різні назви: Губибор, Губник, Губка, Гапків та Хупков.

На тій самій горі, де розташовані руїни замку, у 1974 році археологи виявили давньоруське городище XI-XIII століть.

Губківський замок тривалий час належав феодальному роду Семашко. Його кілька разів захоплювали різні війська, але найбільшого руйнування він зазнав у 1704 році від військ Петра I, а остаточно був зруйнований шведською армією у 1708 році.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що не обов’язково їхати за тисячі кілометрів, щоб побачити щось справді екзотичне. Все є в Україні, навіть шматочок екзотики — тут, на Поділлі знайти водоспад, що зберіг дику природу.