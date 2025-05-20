Не просто дружина президента: як змінилася Олена Зеленська за 6 років

І стиль, і діяльність першої леді України сильно змінилися з 2019 року

До обрання Володимира Зеленського президентом України, його дружина Олена була поза кадром. Вона обирала непублічне життя, була сценаристкою "Кварталу 95" і ховалася у тіні слави свого чоловіка. Однак коли Володимир Олександрович став главою держави, а Олена Володимирівна першою леді України, її діяльність та імідж сильно змінилися.

Зокрема, разом із Євгеном Клопотенком перша леді ініціювала оновлення меню у шкільних їдальнях у 2021 році. Також Олена Зеленська запустила україномовні аудіогіди у провідних музеях світу. У Франції, Австрії, Литві, Туреччині, Чорногорії, Латвії, Азербайджані можна почути українську мову з 2021 року. "Телеграф" з нагоди шостої річниці інавгурації Володимира Зеленського вирішив пригадати, як змінилася перша леді.

Якою була Олена Зеленська на інавгурації

На інавгурації Володимира Зеленського, 20 травня 2019 року, Олена Зеленська з’явилася у стильному та елегантному костюмі молочного кольору від українського бренду ARTEMKLIMCHUK. Сукню створювали сім майстрів і витратили на це 184 години, пише VOGUE.

Як змінився стиль Олени Зеленської

З часом перша леді стала обирати більш стримані та офіційні луки. Вона надає перевагу більш нейтральним кольорам та "простішим", але не менш стильним фасонам костюмів. У 2023 році Олена Зеленська змінила зачіску — зробила подовжене каре і висвітлила волосся.

Олена Зеленська у 2023 році

У 2021 році дружина президента ініціювала міжнародний саміт перших леді та джентльменів. Тепер вони проходять щороку, а їхньою метою є обговорення важливих тем. Також Зеленська стала амбасадоркою зі створення "безбар’єрного простору" в Україні для людей з інвалідністю. Метою була фізична доступність, рівні можливості для всіх громадян.

З 2022 року діяльність першої леді дещо змінилася. Зокрема, вона заснувала Фонд Олени Зеленської, яка займається підтримкою українських родин, освіти та медицини. Після початку повномасштабного вторгнення, у липні 2022, перша леді України виступила на Конгресі США і стала першою дружиною президента іншої країни, яка це зробила.

Зараз, на четвертому році кривавої війни, яку веде Росія, Олена Зеленська займається відбудовою зруйнованих шкіл та лікарень, підтримкою родин, гуманітарною допомогою українцям. Вона дає інтерв'ю світовим медіа — BBC, Time, CNN, Vogue і говорить про втрати українців, їхнє життя під час війни тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою Олена Зеленська була в день весілля. За Володимира Зеленського вона вийшла заміж у 2003 році.