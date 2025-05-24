Ексміністр мобілізувався до Нацгвардії

Про своє рішення він повідомив у день свого народження

Павло Шеремета, колишній міністр економічного розвитку і торгівлі (2014 рік), став на захист України. Він мобілізувався до Нацгвардії.

Про початок роботи у Нацгвардії Павло Шеремета повідомив на своїй сторінці у Facebook. Він зробив допис у день свого народження, 23 травня. Інформацію про його мобілізацію підтвердила "Українська правда".

У коментарях Шереметі висловлюють повагу. Ексміністру бажають сил, витримки та Перемоги.

Що відомо про Павла Шеремету

Шеремета — менеджер-економіст, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS), колишній президент Київської школи економіки. Зараз йому 54 роки. З 27 лютого по 2 вересня 2014 року, в уряді Арсенія Яценюка Шеремета обіймав посаду міністра економіки. Він пішов після конфлікту щодо кадрових рішень в уряді. Після відставки займався викладанням і консалтингом.

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