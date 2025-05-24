Экс-министр мобилизовался в Нацгвардию

О своем решении он сообщил в день своего рождения

Павел Шеремета, бывший министр экономического развития и торговли (2014 год), стал в защиту Украины. Он мобилизовался в Нацгвардию.

О начале работы в Нацгвардии Павел Шеремета сообщил на своей странице в Facebook. Он сделал это сообщение в день своего рождения, 23 мая. Информацию о его мобилизации подтвердила "Украинская правда".

В комментариях Шеремете выражают уважение. Экс-министру также желают сил, выдержки и Победы.

Что известно о Павле Шеремете

Шеремета – менеджер-экономист, основатель Киево-Могилянской бизнес-школы (KMBS), бывший президент Киевской школы экономики. Сейчас ему 54 года. С 27 февраля по 2 сентября 2014 года в правительстве Арсения Яценюка Шеремета занимал должность министра экономики. Он ушел после конфликта по поводу кадровых решений в правительстве. После отставки занимался преподаванием и консалтингом.

Как сообщал "Телеграф", украинский видеоблогер Артем Албул, известный как автор YouTube-канала "Клятий раціоналіст" вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Он рассказал, что его должность не боевая, и после курса БЗВП (базовое обучение) большинство времени мужчина находился в Киеве.