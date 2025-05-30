Кліщі — і надворі, і в TikTok: в Україні створили незвичний мультфільм про цих тварин (відео)

Судячи з реакцій, українське суспільство готове сприймати навіть теми про тварин із почуттям гумору

В українському сегменті інтернету шириться новий вірусний хіт — незвичайний ляльковий мультфільм про кліщів, який вразив глядачів не лише якістю анімації, а й дотепністю. У ролику всі персонажі — пара людей і сам кліщ — виготовлені з кольорової вовни.

Дане відео опублікували в TikTok. Мультик супроводжується динамічною, веселою піснею, яка нещодавно підкорювала всі платформи та легко запам'яталася людям. Атмосфера — водночас абсурдна й напрочуд знайома українцям.

Судячи з коментарів під відео, аудиторія в захваті. Один з користувачів зауважує, що кліщ має зачіску, схожу на зачіску президента США Дональда Трампа — своєрідний штрих до образу, який не залишив байдужим жодного глядача.

Коментарі під відео буквально палають від позитивних емоцій. Один українець називає роботу "бомбою", підкреслюючи її оригінальність. Інший — з гумором додає: "Дуже реалістично, як справжній!".

Ще один глядач із ностальгією згадує старі українські лялькові мультфільми, порівнюючи нову роботу з класикою: "Пам’ятаю, колись такі мультики випускали на укр. кіностудіях — "Курчатко в клітиночку, курчатко в цяточку"".

Хоч ролик і виглядає як веселий розважальний сюжет, за ним криється чітке соціальне послання — про обережність, уважність і те, що небезпека часто набирає цілком кумедної форми. У ньому поєднується майстерність рукоділля, культурні алюзії та дотепний сценарій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі стрімко набрало популярності провокативне й дотепне відео, головним героєм якого став прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — політик, відомий своєю відкритою симпатією до Кремля. Один із користувачів TikTok присвятив свій канал іронічним, подекуди колючим жартам, у центрі яких — образ Орбана та його політичні вподобання.