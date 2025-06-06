"Було направду страшно": яка ситуація у Тернополі після нічної масованої атаки (фото, відео)

Повітряна тривога тривала чотири години

Тернопіль оговтується від масованого ракетного удару по місту, який окупанти нанесли вночі 6 червня. Ворог поцілив у промислову інфраструктуру, у частини тернополян зникла електрика та вода, а біля місця влучання перекрили газ. Відомо про щонайменше 10 постраждалих, п'ятеро з яких — працівники ДСНС.

"Телеграф" розповідає з місця подій, яка ситуація зараз у місті. Як повідомляє кореспондент видання, на вулиці досі чути запах горілого, але уже не так сильно, як кілька годин тому.

Як все було

Повітряна тривога тривала у місті та області з 0:55 і до 5:01 ранку. Перші вибухи тернополяни почули близько третьої ночі. Очевидці повідомляють, що чули від 15 до 20 вибухів різної сили.

"У передмісті мобільні групи ЗСУ активно працювали по шахедах. У нічному небі блимало світло від прожекторів, було чути постріли, навіть цілі черги", — каже Андрій, житель одного з навколишніх населених пунктів. "Влупило так, що ледь не повилітали вікна. І це повторювалося знову і знову… Було направду страшно", — додала дружина пана Андрія.

Після одного з потужних вибухів попри темряву було видно великий стовп диму. Стало зрозуміло, що є влучання. Розпочалась пожежа. Згодом у повітрі з'явився в'їдливий запах горілого, який нагадував горіння пластмаси.

Пожежа у Тернополі після атаки росіян 6 червня

Пожежа у Тернополі після атаки росіян 6 червня

Місто оповив чорний дим, який тримався майже до 8 години ранку. Такий вигляд мало небо над Тернополем вранці 6 червня:

Зранку голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода попередив тернополян про те, що через вибухи погіршилася якість повітря — були перевищені гранично допустимі показники вмісту деяких шкідливих речовин. Мешканців міста попросили утриматися від виходу на вулицю без нагальної потреби, також порекомендували закрити вікна.

Що відомо про наслідки атаки на Тернопіль

За попередньою інформацією ДСНС, є влучання в промислову інфраструктуру місцевих підприємств. До ліквідації пожеж залучено 111 рятувальників та 26 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Госпіталізовано шестеро із десяти постраждалих внаслідок атаки. Про їхній стан наразі нічого не повідомляється.

Через атаку росіян без газу на деякий час залишилися вулиці Микулинецька, Фестивальна, Молодіжна, Шкільна, Гавдиди, Ярмуша та Голубовича у Тернополі.

Міський голова Сергій Надал пояснив, що специфічний звук низької частоти (гул), який чутно в районі Березовиці, — це звук вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві. Вигоряння супроводжується специфічним звуком, бо газ у балонах знаходиться під тиском.

За словами В'ячеслава Негоди, станом на 9:00 концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітрі знижується. Рівень радіаційного фону у всіх визначених точках на території області та міста в межах норми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що посольство США попереджало про можливий масований удар по Україні. Ми розповідали, чому застереження американського посольства – це майже гарантія ракетного удару РФ.