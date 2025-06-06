"Было действительно страшно": какая ситуация в Тернополе после ночной массированной атаки (фото, видео)

Воздушная тревога длилась четыре часа

Тернополь приходит в себя после массированного ракетного удара по городу, который оккупанты нанесли ночью 6 июня. Враг попал в промышленную инфраструктуру, у части жителей города исчезло электричество и вода, а возле места попадания перекрыли газ. Известно по меньшей мере о 10 пострадавших, пятеро из которых — работники ГСЧС.

"Телеграф" рассказывает с места событий, какая ситуация сейчас в городе. Как сообщает корреспондент издания, на улице до сих пор слышен запах горелого, но уже не так сильно, как несколько часов назад.

Как все было

Воздушная тревога продолжалась в городе и области с 0:55 до 5:01 утра. Первые взрывы тернополяне услышали около трех ночи. Очевидцы сообщают, что слышали от 15 до 20 взрывов разной силы.

"В пригороде мобильные группы ВСУ активно работали по шахедам. В ночном небе мигал свет от прожекторов, были слышны выстрелы, даже целые очереди", — говорит Андрей, житель одного из окрестных населенных пунктов. "Взорвалось так, что чуть не вылетели окна. И это повторялось снова и снова… Было действительно страшно", — добавила жена Андрея.

После одного из мощных взрывов, несмотря на темноту, был виден большой столб дыма. Стало ясно, что есть попадания. Начался пожар. Вскоре в воздухе появился едкий запах горелого, напоминавший горение пластмассы.

Пожар в Тернополе после атаки россиян 6 июня

Пожар в Тернополе после атаки россиян 6 июня

Город окутал черный дым, который держался почти до 8 часов утра. Так выглядело небо над Тернополем утром 6 июня:

Утром глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода предупредил жителей о том, что из-за взрывов ухудшилось качество воздуха — были превышены предельно допустимые показатели содержания некоторых вредных веществ. Жителей города попросили воздержаться от выхода на улицу без необходимости, также порекомендовали закрыть окна.

Что известно о последствиях атаки на Тернополь

По предварительной информации ГСЧС, есть попадание в промышленную инфраструктуру местных предприятий. К ликвидации пожаров привлечены 111 спасателей и 26 единиц специальной пожарно-спасательной техники. Госпитализированы шесть из десяти пострадавших в результате атаки. Об их состоянии пока ничего не сообщается.

Из-за атаки россиян без газа на время остались улицы Микулинецкая, Фестивальная, Молодежная, Школьная, Гавдиды, Ярмуша и Голубовича в Тернополе.

Городской голова Сергей Надал объяснил, что специфический звук низкой частоты (гул), слышимый в районе Березовицы, — это звук выгорания газа из баллонов, которые были на промышленном производстве. Выгорание сопровождается специфическим звуком, потому что газ в баллонах находится под давлением.

По словам Вячеслава Негоды, по состоянию на девять часов концентрация вредных веществ в воздухе снижается. Уровень радиационного фона во всех определенных точках на территории области и города в пределах нормы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что посольство США предупреждало о возможном массированном ударе по Украине. Мы рассказывали, почему предупреждения американского посольства – это почти гарантия ракетного удара РФ.