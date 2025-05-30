"ТЦКшників опитували?" В ЗСУ вразили заявою про підтримку дій військкомів в Україні

Остання заява Сухопутних військ про скарги на ТЦК викликала шквал критики

Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев заявив: скандалів навколо працівників ТЦК насправді набагато менше, ніж здається. За його словами, негативні повідомлення про діяльність працівників ТЦК — це менш як 1% від кількості мобілізованих за останні пів року. А більшість відео та історій, які ширяться мережею, — фейки.

Українці в месенджері Телеграм в коментарях до цього повідомлення виражають незгоду із Саранцевим. Вони вважають його слова відвертою брехнею. Припускають, що позитивні відгуки були, бо опитування проводили серед самих представників ТЦК та СП.

Українці порівнюю заяву із тими, які роблять в Росії про підтримку їхнього уряду. Оскільки дані озвучували в телемарафоні, їх називають "брєднями". Нагадаємо, довіра українців до телемарафону падала ще минулого року.

Користувачі вважають, що дій ТЦК призвели до того, що до них сформувалось негативне ставлення в суспільстві. Ба більше — через це страждають і військові, які приїхали у відпустки з лінії фронту.

Нагадаємо, днями Україною прокотилась хвиля агресії щодо представників ТЦК. В Кременчуці напали на службовий автомобіль. В Кам'янець-Подільському натовп з понад 100 осіб заблокував авто військкомів. Загалом у 2025 році побільшало заяв щодо неправомірних дій представників ТЦК, каже омбудсман Дмитро Лубинець.

Раніше "Телеграф" розповідав, що лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський закликає посилити відповідальність за перешкоджання діям ТЦК. Він пропонує довічне ув'язнення.