Атака безпілотників на Запоріжжя: у місті є пошкодження та палають пожежі (фото)

За даними місцевих запорізьких каналів, окупантам вдалося підпалити кіоск, де зберігалися алкогольні та тютюнові вироби

Після атаки російських окупантів на Запоріжжя під ранок 14 червня у місті є пошкодження цивільної інфраструктури та спалахнули пожежі. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, щонайменше п'ять ударів прийшлося по Запоріжжю, пошкоджено інфраструктуру та житло.

"Росіяни нанесли по місту щонайменше 5 ударів. Пошкоджені автівки та цивільна інфраструктура. Сталися пожежі. На місцях атак працюють екстрені служби", – сказано у повідомленні.

За даними місцевих запорізьких каналів, в одному з районів міста окупантам вдалося підпалити кіоск, де зберігалися алкогольні та тютюнові вироби – в нього було пряме влучання "шахеда". Про постраждалих внаслідок російського удару не повідомляли. При цьому є повідомлення, що російські "шахеди" знову намагалися під час польоту розкидувати суббоєприпаси – цивільне населення просять бути обережним та не чіпати підозрілі предмети на вулиці.

Наслідки ударів по Запоріжжю (Фото: Оперативно → by HLEP)

Наслідки ударів по Запоріжжю (Фото: Запорізька ОВА)

Наслідки ударів по Запоріжжю (Фото: Суспільне. Запоріжжя)

Наслідки ударів по Запоріжжю (Фото: Суспільне. Запоріжжя)

Наслідки ударів по Запоріжжю (Фото: Суспільне. Запоріжжя)

Наслідки ударів по Запоріжжю (Фото: Суспільне. Запоріжжя)

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 10 червня, росіяни завдали дронового удару по Одесі. Внаслідок атаки було пошкоджено пологовий будинок, а також станцію переливання крові, спортивний комплекс, легкові автомобілі та житлові будинки.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 10 червня Росія здійснила черговий масований обстріл Києва. Є руйнування, спалахнули численні пожежі, на ранок небо над столицею затягнув дим, якість повітря погіршилася. Відомо про чотирьох постраждалих.

Повітряні сили України (ПС) повідомляли, що Росія встановила новий абсолютний рекорд з кількості повітряних цілей, якими атакувала Україну у ніч на 9 червня. Вибухи лунали у більшості областей. Влучання зафіксовано у 10 локаціях, а падіння збитих уламків у — 17. Скільки було зброї, яку кількість збили сили ППО — читайте у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.