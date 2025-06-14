Атака беспилотников на Запорожье: в городе есть повреждения и пылают пожары (фото)

По данным местных запорожских каналов, оккупантам удалось поджечь киоск, где хранились алкогольные и табачные изделия.

После атаки российских оккупантов на Запорожье под утро 14 июня в городе есть повреждения гражданской инфраструктуры и вспыхнули пожары. Предварительно обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, не менее пяти ударов пришлось по Запорожью, повреждена инфраструктура и жилье.

"Россияне нанесли по городу по меньшей мере 5 ударов. Повреждены автомобили и гражданская инфраструктура. Произошли пожары. На местах атак работают экстренные службы", — говорится в сообщении.

По данным местных запорожских каналов, в одном из районов города оккупантам удалось поджечь киоск, где хранились алкогольные и табачные изделия – в него было прямое попадание "шахеда". О пострадавших в результате российского удара не сообщалось. При этом есть сообщения, что российские "шахеды" снова пытались во время полета разбрасывать суббоеприпасы – гражданское население просят быть осторожным и не трогать подозрительные предметы на улице.

Последствия ударов по Запорожью (Фото: Оперативно → by HLEP)

Последствия ударов по Запорожью (Фото: Запорожская ОВА)

Последствия ударов по Запорожью (Фото: Суспільне. Запоріжжя)

Последствия ударов по Запорожью (Фото: Суспільне. Запоріжжя)

Последствия ударов по Запорожью (Фото: Суспільне. Запоріжжя)

Последствия ударов по Запорожью (Фото: Суспільне. Запоріжжя)

Напомним, в ночь на вторник, 10 июня, россияне нанесли дроновый удар по Одессе. В результате атаки был поврежден родильный дом, а также станция переливания крови, спортивный комплекс, легковые автомобили и жилые дома.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 10 июня Россия произвела очередной массированный обстрел Киева. Есть разрушения, вспыхнули многочисленные пожары, к утру небо над столицей затянул дым, качество воздуха ухудшилось. Известно о четырех пострадавших.

Воздушные силы Украины (ПС) сообщали, что Россия установила новый абсолютный рекорд по количеству воздушных целей, которыми атаковала Украину в ночь на 9 июня. Взрывы раздавались в большинстве областей. Попадания зафиксированы в 10 локациях, а падение сбитых обломков в — 17. Сколько было оружия, какое количество сбили силы ПВО — читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.