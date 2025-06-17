Украинцев обманули? Что на самом деле происходит с пляжами в Одессе и области

В преддверии летних отпусков украинцев интересует, сколько пляжей "жемчужины Черного моря" будут работать

В мае 2025 года начальник Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что в области могут открыть до 40 пляжей. Местные власти, коммунальные службы и бизнес активно готовились к запуску сезона. По словам Кипера, главным критерием остается безопасность граждан — в частности, обустроены укрытия, контроль за ситуацией в воздухе и море. "Это проверка на безопасность — должно быть укрытие, должно быть подготовлено такие места, чтобы люди были в безопасности", — отмечал глава ОВА, подчеркнув, что Одесса из-за своего расположения является одной из самых уязвимых зон, учитывая пролеты вражеских ракет и дронов с моря.

"Телеграф" направил запрос в Одесскую областную военную администрацию, чтобы узнать, сколько официальных пляжей открыто на территории региона, соответствует ли качество воды нормам и кто именно регулирует работу рекреационных зон.

Список официально открытых пляжей Одессы

В ответ на запрос Одесская областная военная администрация предоставила список разрешенных для посещения пляжных зон. По состоянию на 5 июня 2025 года официально разрешено открытие 12 пляжей:

г. Одесса: пляж "Дельфин" (два участка между траверсами №12-13);

г. Одесса: "Буфет на Малом Фонтане";

г. Одесса: пляж "Великофонтанский";

г. Черноморск: Центральный городской пляж (ул. Пляжная, 15);

Одесская область: с. Приморское, Вилковское общество, участок 600 м;

г. Одесса: пляжи "Аркадия" и "Курортный" (несколько участков);

г. Одесса: пляж "Чайка" (два участка).

Какие пляжи Одессы будут работать летом 2025 года

Этот список может быть расширен. В ОВА также отмечают, что окончательное решение об открытии конкретной зоны принимается только после обследования, установления всех необходимых средств оповещения, границ купания, организации спасательных постов и санитарной уборки.

Информация о работе пляжей Одесской области в 2025 году

Какие требования к безопасности должны быть выполнены

Распоряжение Одесской ОВА от 14 марта 2025 №230/А-2025 определяет четкий перечень мероприятий, необходимых для подготовки пляжной зоны. Среди них:

размещение буев и ограничений в воде;

наличие средств громкой речи;

укрытие неподалеку;

эвакуационные выходы, в том числе для людей с инвалидностью;

ежедневная санитарная уборка;

Какие меры безопасности будут проводить на пляжах Одессы

запрещение использования любых плавсредств, кроме спасательных;

ежедневное обследование акватории водолазами;

информационные стенды с правилами безопасности и направлениями к укрытиям;

ограничение времени пребывания на пляжах: с 8:00 до 20:00, только в светлое время суток, с учетом комендантского часа.

Также запрещен доступ к берегозащитным сооружениям (буны, траверсы, пирсы).

Что будут делать на пляжах Одессы, чтобы обеспечить их работу

Контроль качества воды и возможность закрытия пляжей

Несмотря на многочисленные меры безопасности, вопрос состояния морской воды остается важным критерием. "Телеграф" обратился с запросом по поводу микробиологического состояния воды, выбросов нефтепродуктов, температурных показателей. Однако в ОВА сообщили, что такой информации не располагают.

Решение о закрытии пляжа принимается в зависимости от результатов ежедневного наблюдения, выявления опасности в море или побережье, а также при наличии чрезвычайной ситуации (шторм, воздушная тревога, нахождение мин и т.д.). Ответственность за это возлагается на специально созданные комиссии по обследованию готовности пляжных зон.

Какова вода на пляжах Одесщины

В Одесской области идет постоянный мониторинг качества воды на пляжах. По информации лабораторий территориальных центров контроля и профилактики болезней, на середину июня вода на ключевых пляжах соответствует санитарным нормам.

В частности, пригодной для купания признана вода на пляжах Одессы: "Ланжерон", "Отрада", "Лузановка", "Дельфин", "Аркадия", а также на 10-й, 13-й и 16-й станциях Большого Фонтана.

В Одесском районе безопасны пляжи села Сычавка, а также "Загар" и "Лагуна" в селе Грибовка. В Белгород-Днестровском районе – это пляжи в Заливе, Курортном, Большой Балабановке, Лимане, Приморском, а также "Росейка" и "Катранка" в поселке Сергеевка. В Измаильском районе пригодна к купанию вода на пляже села Приморское, а также на центральном городском пляже Черноморска.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что российская оккупация разрушила многие популярные летние курорты Украины, среди которых — и Мариуполь на побережье Азовского моря. В соцсетях появились новые видео из города: пляжи постепенно зарастают травой, а количество отдыхающих остается минимальным.