З 1 липня в Україні міцно візьмуться за переселенців: хто може втратити допомогу та які є нюанси

Як працюватимуть нові правила

З 1 липня для внутрішньо переміщених осіб в Україні запроваджують нові правила (ВПО). Зокрема , Міністерство фінансів проводитиме щомісячні перевірки перебування таких осіб за кордоном. Якщо буде знайдено порушення, статус, з усіма його виплатами та допомогою, можуть скасувати.

"Телеграф" докладно пояснює, що зміниться для переселенців і як працюватимуть нові правила.

Нові правила

З 2025 року в Україні запроваджуються оновлені правила для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) щодо реєстрації, змін у статусі та порядку отримання довідки. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №376, частина нововведень вже діє, а з 1 липня 2025 року набуває чинності повний пакет змін.

Головне

Серед основних нововведень:

Через додаток "Дія" можна подавати заяви про зміну місця проживання, повернення додому, виїзд за кордон та інші зміни, що впливають на статус переселенця.

Якщо переселенець лікується в іншому місті більше 15 днів, він зобов’язаний зареєструвати нову адресу протягом 60 днів, інакше статус ВПО може бути скасовано.

Право на отримання довідки ВПО отримали військовослужбовці, які проживали на окупованих територіях або втратили житло внаслідок бойових дій.

І одне з головних:

Статус ВПО можуть скасувати, якщо вказана фіктивна адреса або особа знаходиться за кордоном понад 90 днів без поважної причини. Для виявлення порушень із 1 липня 2025 року Міністерство фінансів проводитиме перевірки щомісячні перевірки.

Навіщо

Цілі нововведень — спростити бюрократію, покращити контроль над одержувачами допомоги та зробити систему підтримки прозорішою.

Як це працюватиме

Мінфін щомісяця перевірятиме, чи перебуває людина в Україні. Якщо ви за кордоном понад 90 днів без поважної причини, статус ВПО можуть скасувати, а разом із ним — виплати та соцдопомогу.

Деталі : Якщо факт перебування за кордоном підтвердиться протягом такого періоду, проводиться додаткова перевірка. За її результатами, у разі підтвердження інформації про виїзд особи на постійне місце проживання за кордон можуть відкликати довідку про постановку на облік ВПО.

Поважні причини

службове відрядження чи стажування;

лікування чи реабілітація (документально підтверджена);

оздоровлення дітей;

догляд за хворими дітьми;

Та інші обставини, що підтверджуються документами.

Чи можна повернутися до України, а потім знову виїхати

У постанові Кабміну йдеться про перебування за кордоном понад 90 днів поспіль.

Колективна відповідальність

У Мінсоцполітики пояснили "Телеграфу", що допомога переселенцям в Україні зараз виплачується на сім’ю. Таким чином, навіть якщо строки перебування за кордоном порушив один член сім’ї, то виплати будуть припинені всій сім’ї.

Якщо зняли статус ВПО

"Телеграфу" у Мінсоцполітики заявили, що виплати після втрати статусу переселенця зупиняються "і більше не поновлюються".

При цьому, як пише видання "На пенсії", якщо переселенець повернувся до України після анулювання статусу, він може повторно подати заявку через ЦНАП чи додаток "Дія". Це дає змогу відновити статус без додаткових ускладнень.

Важливо: довідка ВПО не гарантує виплат від держави, але дає певні права та гарантії.

Що можуть втратити люди разом із статусом ВПО

Статус ВПО в Україні надає низку прав та пільг, включаючи грошову допомогу, доступ до соціальних послуг та допомогу у працевлаштуванні.

Грошова допомога у 2025 році:

3 тисячі гривень – на кожну дитину чи особу з інвалідністю;

2 тисячі гривень – для інших осіб, які входять до складу родини ВПО.

Для отримання допомоги недостатньо бути внутрішньо переміщеною особою, необхідно також відповідати низці критеріїв, встановлених Порядком надання допомоги на проживання ВПО.

Якщо особа не має права на допомогу, довідку не обов’язково отримувати, але вона може надати додаткові права та гарантії.

Наприклад, діти ВПО мають право:

на першочергове зарахування до державних/комунальних садків;

на безоплатне гаряче харчування у державних/комунальних садках і школах;

на продовження здобуття освітнього рівня (дошкільної, шкільної, середньо-спеціальної, вищої освіти), а також отримання соціальної стипендії;

право на оздоровлення та відпочинок.

Також статус ВПО дає право на допомогу:

у житлових питаннях: спрощений порядок оформлення субсидії за фактичним місцем проживання (лише заява + декларація на субсидію); пільгові кредитні програми, наприклад, Доступне житло, Власний дім, Кредит під 3%; право стати на квартирний облік та вселитися у тимчасове житло;

у питаннях зайнятості: право припинити трудові відносини та зареєструватися безробітним у спрощеному порядку; право на реєстрацію як ФОП за місцем тимчасового проживання;

доступ до гуманітарної та благодійної допомоги тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що змінилося з 1 червня в Україні.