"Трамп вже прийняв рішення". Чи продовжать США допомогу Україні, розповів дипломат

Україна має відстоювати свою позицію та наміри

Питання допомоги Україні та постачання зброї від США неабияк хвилює людей особливо після саміту НАТО. Адже президент Штатів Дональд Трамп й досі не висловив рішучої позиції щодо цього.

Про це заявив український дипломат і політик Роман Безсмертний в матеріалі OBOZ.UA. За його словами, Трамп зараз не хоче давати ніяких сигналів про прийняте рішення щодо продажу зброї Україні чи Європі.

"Тобто тут схема якась буде, яку він не хоче озвучувати, і тому він не дає остаточної чіткої відповіді. Вона ще не склалася. Тим більше, що він хоче спочатку поговорити із Путіним. Тому він не хоче озвучувати цей напрямок", — каже Безсмертний.

Він додає, що відсутність відповіді президента США у питанні зброї для Києва не означає, що він й досі не прийняв рішення. Адже Трамп не хоче відкинути мир в Україні після стількох старань наблизити його.

"Але якщо брати комплексний аналіз того, що сказано, внутрішньо він рішення для себе ухвалив. Інша справа, щоб зараз Україна в діалозі з Вашингтоном забезпечила цей процес і не дала підстави думати по-іншому. Тут треба теж розуміти, що Москва також буде їздити по вухах дуже серйозно. Тому на сьогодні на цьому можна поставити дуже обнадійливу крапку", — резюмував Безсмертний.

Нагадаємо, на полях саміту НАТО президент України Володимир Зеленський та Трамп розкрили деталі особистої зустрічі у Гаазі. Вони обговорили всі ключові теми — від безпеки до досягнення стійкого миру.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент США вже висунув теорію, чому очільник Росії Володимир Путін не хоче миру з Україною і чого він прагне.