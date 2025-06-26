"Трамп уже принял решение". Продолжат ли США помощь Украине, рассказал дипломат

Украина должна отстаивать свою позицию и намерения

Вопрос помощи Украине и поставке оружия от США очень волнует людей особенно после саммита НАТО. Ведь президент Штатов Дональд Трамп до сих пор не высказал решительной позиции по этому поводу.

Об этом заявил украинский дипломат и политик Роман Бессмертный в материале OBOZ.UA. По его словам, Трамп сейчас не хочет давать никаких сигналов о принятом решении о продаже оружия Украине или Европе.

"То есть здесь схема какая-то будет, которую он не хочет озвучивать, и поэтому он не дает окончательного четкого ответа. Она еще не сложилась. Тем более что он хочет сначала поговорить с Путиным. Поэтому он не хочет озвучивать это направление", — говорит Бессмертный.

Он добавляет, что отсутствие ответа президента США в вопросе оружия для Киева не означает, что он до сих пор не принял решение. Так как Трамп не хочет оттолкнуть мир в Украине после стольких стараний приблизить его.

"Но если брать комплексный анализ того, что сказано, внутренне он решение для себя принял. Другое дело, чтобы сейчас Украина в диалоге с Вашингтоном обеспечила этот процесс и не дала основания думать по-другому. Здесь надо тоже понимать, что Москва также будет ездить по ушам очень серьезно. Поэтому на сегодня на этом можно поставить очень обнадеживающий", — резюмировал Бессмертный.

Напомним, на полях саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский и Трамп раскрыли детали личной встречи в Гааге. Они обсудили все ключевые темы – от безопасности до достижения устойчивого мира.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент США уже выдвинул теорию, почему глава России Владимир Путин не хочет мира с Украиной и к чему он стремится.