"Примат запалює". Дмитрук розбурхав мережу новою абсурдною заявою

Відзначився і словами про Лукашенка

Український нардеп-втікач Артем Дмитрук заявив, що Україна, Росія та Білорусь "один народ" і колись стануть "однією сильною державою". Його промова неабияк розбурхала мережу.

На своєму Ютуб-каналі Дмитрук опублікував відео, де більшість часу дякував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку та наполягав на його участі у переговорах. Відзначився він не тільки цією заявою.

"!Єдність Росії, України та Білорусі" — не ідея минулого, а умова сьогодення і майбутнього. Я як громадянин України, як депутат українського парламенту, переконаний: дуже скоро прийде день, коли я з гордістю, відповідальністю та повноваженнями скажу: "Україна — частина великого, сильного, справжнього братського союзу Росії, Білорусі та України". І це питання життя та смерті", — зазначив Дмитрук.

Водночас у мережі такі слова не оцінили. Українців вже не дивують завчені з "методички" заяви про "велич і силу Росії", особливо від депутатів-втікачів. Користувачі називали Дмитрука не тільки "приматом", вони також відмічали і його підлабузництво до Лукашенка.

Коментарі про нову заяву Дмитрука

Коментарі про нову заяву Дмитрука

Коментар про нову заяву Дмитрука

Коментар під відео Дмитрука

Нагадаємо, що Дмитрук — український нардеп, який перебуває у міжнародному розшуку за підозрою у нападі на військового та правоохоронця. У Верховну Раду він потрапив як мажоритарник від "Слуги народу", але вже 2021 року був виключений із партії через поширення проросійських наративів. Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти нього.

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