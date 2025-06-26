"Примат зажигает". Дмитрук разгневал сеть новым абсурдным заявлением

Отличился и словами о Лукашенко

Украинский нардеп-беглец Артем Дмитрук заявил, что Украина, Россия и Беларусь "один народ" и когда-нибудь станут "одним сильным государством". Его речь изрядно разгневала сеть.

На своем Ютуб-канале Дмитрук опубликовал видео, где большую часть времени благодарил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и настаивал на его участии в переговорах. Отличился он не только этим заявлением.

""Единство России, Украины и Беларуси" — не идея прошлого, а условие настоящего и будущего. Я как гражданин Украины, как депутат украинского парламента, убежден: очень скоро придет день, когда я с гордостью, ответственностью и полномочиями скажу: "Украина — часть большого, сильного, настоящего братского союза России, Беларуси и Украины". И это вопрос жизни и смерти", — отметил Дмитрук.

В то же время в сети такие слова не оценили. Украинцев уже не удивляют заученные из "методички" заявления о "величии и силе России", особенно от сбежавших депутатов. Пользователи называли Дмитрука не только "приматом", они также отмечали и его подхалимство к Лукашенко.

Комментарии о новом заявлении Дмитрука

Комментарии о новом заявлении Дмитрука

Комментарий о новом заявлении Дмитрука

Комментарий под видео Дмитрука

Напомним, что Дмитрук — украинский нардеп, который находится в международном розыске по подозрению в нападении на военного и правоохранителя. В Верховную Раду он попал как мажоритарщик от "Слуги народа", но уже в 2021 году был исключен из партии из-за распространения пророссийских наративов. Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против него.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нардепы сбегают из Рады и когда это станет критическим.