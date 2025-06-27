"Багатомільйонні втрати": скиглення росіян через втрату винищувачів розсмішило українців
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Ще два борти було пошкоджено
Знищення Службою безпеки України (СБУ) та Силами спеціальних операцій (ССО) двох російських літаків Су-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області викликало чималий шквал емоцій у росіян. Їх відчай ще більше повеселив росіян.
Як повідомила пресслужба СБУ, також на аеродромі було пошкоджено ще два борти. Окрім цього, успішно уражено технічно-експлуатаційну частину — місце, де проходить обслуговування та ремонт різних бойових літаків.
"Стосовно Маринівки коментувати щось немає сенсу. Чергові багатомільйонні втрати, яких можна було уникнути", — пишуть пропагандистські канали.
Цей допис відчаю неабияк розвеселив українців, тому "Телеграф" зібрав найяскравіші реакції. Так, український журналіст Володимир Золкін написав: "О, ні! Яка сумна новина".
Приблизно така ж реакція була і у нардепа Олексія Гончаренка, який просто зазначив, що у росіян "всьо нормально". Економіст та екснардеп Антон Геращенко написав, що ниття росіян на тлі цієї новини виглядає досить кумедно.
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко написав: "Так виглядає екстаз". Навіть речник Української добровольчої армії, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук оцінив скиглення окупантів та їх погрози.
Нагадаємо, що нещодавно Україна провела спецоперацію "Павутина", завдяки якій на території Росії було знищено 41 бойовий винищувач. Для здійснення цієї операції було застосовано унікальні дрони. Втрати РФ оцінили більш ніж у 7 млрд доларів США. Залучені для атак на 5 авіабаз "Дягілєво", "Оленья", "Іваново", "Біла" та "Українка" були 117 FPV-дронів.
Раніше "Телеграф" розповідав про найзухваліші спецоперації України під час повномасштабної війни з Росією.