"Багатомільйонні втрати": скиглення росіян через втрату винищувачів розсмішило українців

Ще два борти було пошкоджено

Знищення Службою безпеки України (СБУ) та Силами спеціальних операцій (ССО) двох російських літаків Су-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області викликало чималий шквал емоцій у росіян. Їх відчай ще більше повеселив росіян.

Як повідомила пресслужба СБУ, також на аеродромі було пошкоджено ще два борти. Окрім цього, успішно уражено технічно-експлуатаційну частину — місце, де проходить обслуговування та ремонт різних бойових літаків.

"Стосовно Маринівки коментувати щось немає сенсу. Чергові багатомільйонні втрати, яких можна було уникнути", — пишуть пропагандистські канали.

Цей допис відчаю неабияк розвеселив українців, тому "Телеграф" зібрав найяскравіші реакції. Так, український журналіст Володимир Золкін написав: "О, ні! Яка сумна новина".

Реакція Володимира Золкіна на знищення літаків Су-34

Приблизно така ж реакція була і у нардепа Олексія Гончаренка, який просто зазначив, що у росіян "всьо нормально". Економіст та екснардеп Антон Геращенко написав, що ниття росіян на тлі цієї новини виглядає досить кумедно.

Реакція Олексія Гончаренка на знищення літаків Су-34

Реакція Антона Геращенка на знищення літаків Су-34

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко написав: "Так виглядає екстаз". Навіть речник Української добровольчої армії, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук оцінив скиглення окупантів та їх погрози.

Реакція Андрющенка на знищення літаків Су-34

Реакція Братчука на знищення літаків Су-34

Нагадаємо, що нещодавно Україна провела спецоперацію "Павутина", завдяки якій на території Росії було знищено 41 бойовий винищувач. Для здійснення цієї операції було застосовано унікальні дрони. Втрати РФ оцінили більш ніж у 7 млрд доларів США. Залучені для атак на 5 авіабаз "Дягілєво", "Оленья", "Іваново", "Біла" та "Українка" були 117 FPV-дронів.

Раніше "Телеграф" розповідав про найзухваліші спецоперації України під час повномасштабної війни з Росією.