"Многомиллионные потери": нытье россиян из-за потери истребителей рассмешило украинцев

Еще два борта были повреждены

Уничтожение Службой безопасности Украины (СБУ) и Силами специальных операций (ССО) двух российских самолетов Су-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области вызвало немалый шквал эмоций у россиян. Их отчаяние еще больше повеселило украинцев.

Как сообщила пресс-служба СБУ, также на аэродроме были повреждены еще два борта Су-34. Кроме этого, успешно поражена техническо-эксплуатационная часть — место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов.

"Что касается Мариновки, комментировать что-то нет смысла. Очередные многомиллионные потери, которых можно было избежать", — пишут пропагандистские каналы.

Это сообщение отчаяния изрядно развеселило украинцев, поэтому "Телеграф" собрал самые яркие реакции. Так, украинский журналист Владимир Золкин написал: "О, нет! Какая печальная новость".

Реакция Владимира Золкина на уничтожение самолетов Су-34

Приблизительно такая же реакция была и у нардепа Алексея Гончаренко, который просто отметил, что у россиян "все нормально". Экономист и экс-нардеп Антон Геращенко написал, что нытье россиян на фоне этой новости выглядит довольно забавно.

Реакция Алексея Гончаренко на уничтожение самолетов Су-34

Реакция Антона Геращенко на уничтожение самолетов Су-34

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко написал: "Так выглядит экстаз". Даже спикер Украинской добровольческой армии, председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук оценил нытье оккупантов и их угрозы.

Реакция Андрющенко на уничтожение самолетов Су-34

Реакция Братчука на уничтожение самолетов Су-34

Напомним, что недавно Украина провела спецоперацию "Паутина", благодаря которой на территории России был уничтожен 41 боевой истребитель. Для совершения этой операции были применены уникальные дроны. Потери РФ оценили более чем в 7 млрд долларов США. Привлечено для атак на 5 авиабаз "Дягилево", "Оленья", "Иваново", "Белая" и "Украинка" 117 FPV-дронов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых дерзких спецоперациях Украины во время полномасштабной войны с Россией.