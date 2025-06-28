"Мы слишком долго демонстрировали деликатность": экс-министр объяснил, как Украине нужно наказывать Орбана

Официальная реакция Украины на действия режима Орбана должна быть более жесткой

Украина и Европейский Союз могут предпринять неформальные, но очень эффективные действия против Венгрии, которая фактически блокирует евроинтеграционный курс Украины. Реакция Киева вообще должна быть очень жесткой, не следует играть с Будапештом в "деликатность".

Об этом сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью "Укринформу". По его словам, из-за действий Венгрии Евросоюз постепенно пересматривает механизмы голосования по принципу единодушия, а непосредственно Будапешт может столкнуться с большими проблемами.

"Вероятно, речь пойдет о приостановлении финансовой помощи — а это десятки миллиардов евро, без которых Венгрия долго не продержится. Еще одним вариантом давления может стать ограничение ее права голоса. И тогда позиция Будапешта просто потеряет значение, точка", — отметил он.

Огрызко добавил, что официальная реакция Украины на действия режима Орбана должна быть более жесткой. В частности, следует публично поднять вопрос исторической ответственности Венгрии за участие в преступлениях нацистского режима на территории Украины во время Второй мировой войны.

"Мы слишком долго демонстрировали деликатность, которой Венгрия не стоит, особенно в ситуации, когда ее нынешний премьер – откровенная промосковская марионетка. У нас есть полное право поднимать эти темы – не по реваншистским соображениям, а с позиции исторической памяти и современной политической ответственности. Нужна только политическая воля", – резюмировал эксминистр.

Как писал "Телеграф", пророссийская Венгрия заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Представители Будапешта заблокировали совместное заявление ЕС в поддержку Украины, что фактически означает блокировку старта переговоров по вступлению. Поэтому текст заявления в поддержку Украины был опубликован как приложение: его поддержали 26 из 27 стран.

При этом Украина заявила, что ожидает начала переговоров, демонстративно игнорируя факт блокирования со стороны Будапешта. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Евросовета Антониу Кошта также выступили за начало переговоров. Мнение Венгрии по этому вопросу, очевидно, учитывать не собираются.

"Телеграф" напоминает, что венгерский премьер Виктор Орбан – последовательный сторонник российского правителя Владимира Путина и враг Украины. Только с начала 2025 года он уже совершил ряд антиукраинских действий. Так, в начале марта Орбан осмелился выдвинуть Евросоюзу 12 требований, часть которых касается Украины и ее войны против России. Также он неоднократно требовал начать прямые переговоры ЕС и России и угрожал блокировать вступление Украины в Евросоюз. К тому же Орбан максимально коррумпирован, из-за чего постоянно происходят скандалы.