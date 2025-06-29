Запоріжжя атакували безпілотники та ракети: є пошкодження у місті

Окрім ракет (попередньо, "Калібр"), Запоріжжя атакували не менше 10-15 ударних безпілотників

Запоріжжя вночі 29 червня під час масованої атаки на Україну було під ударом ракет та безпілотників. Ракетного удару окупанти завдали по одному з міських підприємств, є пошкодження.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, внаслідок атаки обійшлося без постраждалих.

"Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Пошкоджене виробниче приміщення одного з підприємств. Попередньо, люди не постраждали. Повітряна тривога триває. Перебувайте у безпечних місцях", – сказано у повідомленні.

Окрім ракет (попередньо, "Калібр"), Запоріжжя атакували не менше 10-15 ударних безпілотників. Більшість з них знешкодила протиповітряна оборона, про наслідки нальоту БПЛА не повідомлялося.

Нагадаємо, що внаслідок удару росіян по Одесі в ніч на 28 червня загинуло двоє людей, ще 14 постраждало. Жертви – наслідок влучання російського дрона у багатоповерховий житловий будинок. Загиблими виявилися вчителька Катерина Борсинська та її чоловік.

Нагадаємо також, що у Дніпрі, який ворог визнав однією із нових пріоритетних цілей, вдень 27 червня пролунали потужні вибухи. Місто атакували балістичними ракетами, запущеними з району Таганрогу. Також під ракетною атакою опинилося місто Самар (колишній Новомосковськ), там через ракетний удар загинуло п'ятеро цивільних.

В ніч на 27 червня російські окупанти атакували Україну ракетами "Калібр". Попередньо, було випущено до семи ракет кораблями зі складу залишків Чорноморського флоту РФ, ракети атакували Дніпропетровщину та Старокостянтинів. Більшість ракет було знешкоджено силами протиповітряної оборони.