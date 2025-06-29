Не виходити на вулицю та закрити вікна: мешканців одного з міст попередили про небезпеку

Людям радять навіть утриматися від провітрювання приміщення та тримати вікна зачиненими

Мешканцям Дрогобича рекомендують не виходити на вулицю без маски чи респіратора, а вдома закривати вікна. Річ у тому, що внаслідок нічного обстрілу сталася пожежа, а за нею задимлення. І тепер у повітрі незначне перевищення діоксиду азоту, сірчистого ангідриду та оксиду вуглецю.

Про це 29 червня у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький. За його словами, наразі загрози для життя городян немає.

Однак, щоб уникнути неприємних наслідків в ОВА рекомендують залишатися в цей день вдома.

Будинки радять щільно закривати вікна і сьогодні утриматись від провітрювання приміщення.

Також в ОВА пишуть, що вдома заради профілактики можна провести вологе прибирання.

До речі, за даними моніторингового сайту SaveEcobot, стан повітря задовільний. Однак, варто додати, що інформація могла ще не оновитися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві значно погіршився стан повітря після чергового обстрілу. Максимальний індекс забруднення атмосфери було зафіксовано у Голосіївському районі столиці.