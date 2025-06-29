Не выходить на улицу и закрыть окна: жителей одного из городов предупредили об опасности

Людям советуют даже воздержаться от проветривания помещения и держать окна закрытыми

Жителям Дрогобыча рекомендуют не выходить на улицу без маски или респиратора, а дома закрывать окна. Дело в том, что в результате ночного обстрела случился пожар, а за ним — задымление. И теперь в воздухе незначительное превышение диоксида азота, сернистого ангидрида и оксида углерода.

Об этом 29 июня в своем Telegram-канале сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий. По его словам, в настоящее время угрозы для жизни горожан нет.

Однако во избежание неприятных последствий в ОВА рекомендуют оставаться в этот день дома. Если же есть необходимость, то лучше выходить в маске или респираторе.

Дома советуют плотно закрывать окна и сегодня воздержаться от проветривания помещения.

Также в ОВА пишут, что дома ради профилактики можно провести влажную уборку.

К слову, по данным мониторингового сайта SaveEcobot, состояние воздуха удовлетворительное. Однако стоит добавить, что информация могло еще не обновиться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве значительно ухудшилось состояние воздуха после очередного обстрела. Максимальный индекс загрязнения атмосферы был зафиксирован в Голосеевском районе столицы.