Во Львове нашли опасного "гиганта": может наделать проблем (фото)

Лучше не трогать его

В Стрыйском парке Львова посетители обнаружили большого белоколенного паука-птицееда. Возможно, животное попало туда случайно.

По всей вероятности, паук может быть чьим-то потерянным домашним любимцем. Об этом сообщает местный паблик "Львович".

Этот паук питается насекомыми и мелкими позвоночными животными. Яд большинства птицеидов не представляет серьезной опасности для человека.

Как сообщают в Киевском зоопарке, бразильский белоколенный птицеед или акантоскурия геникулята поражает своими размерами. Размах лап может достигать 20 сантиметров, а длина тела составляет 7-8 сантиметров. Животное покрыто красными волосками, а даже челюсти прикрыты черной щетиной.

Основная опасность заключается в защитном механизме паука. Когда ему грозит опасность, он начинает лапками ощипывать волоски со спины.

Большой белоколенный паук-птицеед

Естественным ареалом этого вида является Южная Америка, преимущественно Бразилия. Птицееды ведут наземный образ жизни и роют глубокие норы в земле. Самцы достигают половой зрелости в 1-2 года, самки – в 2-3 года.

Самка откладывает в кокон от 600 до 1200 яиц. Продолжительность жизни самок может достигать 15 лет, тогда как самцы живут гораздо меньше – 5-7 лет. Эти пауки активны днем и охотятся на насекомых, мелких ящериц и других небольших животных.

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