"Головна ціль ударів …" Чому Росія почала бити по ТЦК, розповів капітан ЗСУ

Хочуть викликати не тільки паніку у суспільства

Російські удари по територіальних центрах комплектування (ТЦК), зокрема і атака на Полтаву, — нестандартна стратегія ворога. Однак є кілька аспектів, з якими ці атаки пов'язані.

Про це "Телеграфу" розповів капітан ЗСУ Назар Крицкалюк. За його словами, Росія не просто намагається зірвати мобілізацію в Україні чи уповільнити її.

"ТЦК як один із структурних органів ЗСУ виконує багато важливих функцій, проте зараз найважливішою є мобілізаційна. Тому саме ТЦК стали центральною фігурою у великій антимобілізаційній компанії РФ", — каже Крицкалюк.

Наслідки удару по Полтаві 3 липня

За його словами, були часи коли Кремль створював чимало Deep fake та ІПСО, намагаючись розігнати так звану "зраду" у нашому суспільстві. Іноді це давало свої плоди. Тут не слід забувати і про курйозні ситуації у певних структурах, але вони не мали б такого серйозного впливу на суспільство, як би не російська пропаганда.

"Станом на теперішній час ми бачимо, що пропагандистська компанія ворога навколо мобілізації до українського війська поступово спадає, оскільки наші громадяни та ЗМІ поступово адаптуються до інформаційного впливу ворога та починають його фільтрувати. Враховуючи ці факти, можна зазначити, як на мене, одну з найімовірніших версій, що цей удар по ТЦК та СП у Полтаві є новою частиною компанії ворога направленої проти мобілізації до лав ЗСУ", — додає капітан.

Він пояснює, що цей удар та попередній у Кривому Розі мали психологічний вплив. Вони направлені не тільки на вбивства українців, а й на розповсюдження панічних настроїв у суспільстві. Підтвердити цю версію можуть лише системні удари по ТЦК. Однак вже зараз Україна повинна протидіяти цьому, аби зменшити паніку суспільства, донести до людей суть цих атак тощо.

Росія вдарила по ТЦК у Полтаві

"Іншими версіями може бути: питання саме у цьому ТЦК та СП, цікавість ворога до нього через наявність розвідданих, ураження його, як другорядної воєнної цілі у регіоні, задля демонстрації потім у своїх ЗМІ. Певно, будуть наративи про знищення "Бази НАТО", — каже

Однак можливе і хаотичне ураження цілей, просто в певному районі в якому була поставлена відповідна задача. Наразі мета Росії в цих атаках не грає провідну роль. Головне, щоб суспільство не панікувало, дотримувалось інформаційної гігієни, а також розуміло, що такі терористичні атаки ворога не завадять Силам оборони захищати Україну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно росіяни вдарили по ТЦК у Кривому Розі. Є постраждалі серед цивільних.