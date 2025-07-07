Жити у Файному - не файно? Чи можна вижити на прожитковий мінімум у Тернополі

Дізнайтесь, як викручуються тернополяни, щоб вижити на три тисячі гривень у місяць

Голова податкового комітету Данило Гетманцев розкритикував український прожитковий мінімум, заявивши, що за його нормами підлітку припадає "одна куртка на три роки", а жінці – "дві сукні на сім років".

У Тернополі, де середні зарплати традиційно нижчі за загальноукраїнські, але ціни на продукти та послуги не відрізняються від столичних, питання виживання на 3028 гривень (прожитковий мінімум для працездатних осіб) — особливо гостре. "Телеграф" розповідає, чи можна вижити на ці гроші у Файному місті та які тут ціни на продукти, комуналку і транспорт.

Що сказав Гетманцев про прожитковий мінімум

Депутат назвав прожитковий мінімум "абстрактною категорією", підкресливши, що "не можна прожити на 2900 гривень". Методика розрахунку цього показника закладає в бюджет мінімальні норми споживання одягу та інших товарів.

На сьогодні в Україні діють такі розміри прожиткового мінімуму:

для працездатних осіб – 3028 грн;

для дітей до 6 років – 2563 грн;

для дітей від 6 до 18 років – 3196 грн;

для осіб, які втратили працездатність – 2361 грн.

Які ціни на необхідне у Тернополі

Найбільшу частку в бюджеті тернополян займають продукти. За останній рік ціни на овочі зросли найбільше: капуста подорожчала на 144,6%, морква – на 89,8%, картопля – на 56,3%.

За нашими підрахунками, мінімальний продуктовий кошик на місяць для однієї людини в Тернополі коштує:

Хліб (300 г на день, 15 буханок по 0,6 кг) – 450 грн;

Молоко (0,5 л в день, 15 л на місяць) – 600 грн;

Яйця (30 шт.) – 165 грн;

Крупи та макарони (2 кг) – 150 грн;

М'ясо (свинина 1 кг, куряче філе 1 кг) – 405 грн;

Овочі (картопля 3 кг – 84 грн, цибуля 1 кг – 45 грн, морква 1 кг – 65 грн) – 194 грн;

Олія (1 л), цукор (1 кг), сіль – 150 грн;

Чай, кава – 100 грн.

Про рибу, фрукти та ягоди залишається хіба що мріяти.

Разом: близько 2264 грн

Мінімальний продуктовий кошик на місяць

Це вже майже весь прожитковий мінімум, а ми ще не врахували:

Комунальні послуги (800-1500 грн)

Транспорт (300-500 грн) (проїзд у громадському транспорті у Тернополі вартує 15 грн за одну поїздку).

Одяг та взуття

Ліки та медичні послуги

Гігієнічні засоби

Комунальні послуги — непосильний тягар

У Тернополі однокімнатна квартира взимку може "з'їдати" від 1500 до 2500 гривень на комунальні послуги. Це вже перевищує весь прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Заява Гетманцева про нормативи одягу не здається перебільшенням, якщо подивитися на ціни:

Зимова куртка: 3000-8000 грн

Жіноча сукня від 500 грн.

Чоловічі джинси від 1000 грн.

Взуття — від 650 грн.

При прожитковому мінімумі в 3028 грн на одяг просто не залишається коштів. Сам Гетманцев пропонує збільшити прожитковий мінімум у 2025 році до 3321 грн, але навіть це підвищення не вирішить проблему.

Специфіка життя у Тернополі — низькі зарплати та середні ціни

Тернопільська область традиційно входить до регіонів з найнижчими середніми зарплатами в Україні. За даними Work.ua, середня зарплата в області становить близько 22 500 грн на місяць. У сусідньому Львові, до прикладу, аж на 4 тисячі більше — 26300. У Києві середня зарплата сягає 30 тисяч гривень.

Водночас ціни на продукти, комунальні послуги та товари в Тернополі практично не відрізняються від інших міст України. Вартість основних продуктів у місті зростає синхронно з загальноукраїнськими тенденціями.

Хто живе на прожитковий мінімум

У Тернополі на рівні прожиткового мінімуму змушені виживати:

пенсіонери з мінімальними пенсіями;

особи з інвалідністю;

безробітні, які отримують допомогу;

працівники на неповний робочий день;

студенти.

Як викручуються тернополяни, щоб вижити

Тернополяни, які живуть на межі прожиткового мінімуму, змушені викручуватись, аби вижити:

Багато мешканців приватного сектору вирощують овочі. Це дозволяє зекономити на продуктах у теплу пору року. Консервація допомагає у харчуванні взимку.

Щоб купити найдешевші продукти, ходять на ринок, а також моніторять акції та знижки у супермаркетах. Взимку опалення за можливості економлять по-максимуму, не витрачають зайвої електрики та води.

Також багато тернополян, навіть пенсійного віку, змушені працювати на неофіційних роботах. Підробітків є багато — заробіток на продажу сезонних продуктів (гриби та горіхи восени, ягоди влітку тощо). Хто має більше здоров’я — їде у сусідні країни ЄС на сезонну роботу — збір полуниці, малини, заготівля у Польщі, Чехії тощо. Багато мешканців області також виконують тимчасову або разову роботу залежно від своїх вмінь та навичок — косять траву сусідам, вигулюють собак, ремонтують сантехніку чи просто допомагають знайомим з роботою на городах чи доглядом за дітьми. Дехто вишиває, в’яже на замовлення, займається виготовленням предметів ручної роботи тощо.

Як виживають тернополяни

Фактичний прожитковий мінімум

Є ще така цифра як фактичний прожитковий мінімум в Україні. Він у 3,5 раза більший, ніж мінімальний, проте на цю суму прожити все одно неможливо

Реальний прожитковий мінімум має враховувати не лише фізіологічні потреби, а й соціальні стандарти життя. Поки цього не станеться, мільйони українців, зокрема й тернополян, змушені виживати, а не жити.

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