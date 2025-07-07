Жить в Файном – не файно? Можно ли выжить на прожиточный минимум в Тернополе
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Узнайте, как выкручиваются жители Тернополя, чтобы выжить на три тысячи гривен в месяц
Глава налогового комитета Даниил Гетманцев раскритиковал украинский прожиточный минимум, заявив, что по его нормам подростку приходится "одна куртка на три года", а женщине — "два платья на семь лет".
В Тернополе, где средние зарплаты традиционно ниже общеукраинских, но цены на продукты и услуги не отличаются от столичных, вопрос выживания на 3028 гривен (прожиточный минимум для трудоспособных лиц) особенно острый. "Телеграф" рассказывает, можно ли выжить на эти деньги в Файном и какие здесь цены на продукты, коммуналку и транспорт.
Что сказал Гетманцев о прожиточном минимуме
Депутат назвал прожиточный минимум "абстрактной категорией", подчеркнув, что "нельзя прожить на 2900 гривен". Методика расчета этого показателя закладывает в бюджет минимальные нормы потребления одежды и других товаров.
На сегодняшний день в Украине действуют следующие размеры прожиточного минимума:
- для трудоспособных лиц – 3028 грн;
- для детей до 6 лет – 2563 грн;
- для детей от 6 до 18 лет – 3196 грн;
- для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 грн.
Какие цены на необходимое в Тернополе
Наибольшую часть в бюджете тернополян занимают продукты. За последний год цены на овощи выросли больше всего: капуста подорожала на 144,6%, морковь – на 89,8%, картофель – на 56,3%.
По нашим подсчетам, минимальная продуктовая корзина в месяц для одного человека в Тернополе стоит:
- Хлеб (300 г в день, 15 буханок по 0,6 кг) – 450 грн;
- Молоко (0,5л в день, 15л в месяц) – 600 грн;
- Яйца (30 шт.) – 165 грн;
- Крупы и макароны (2 кг) – 150 грн;
- Мясо (свинина 1 кг, куриное филе 1 кг) – 405 грн;
- Овощи (картофель 3 кг – 84 грн, лук 1 кг – 45 грн, морковь 1 кг – 65 грн) – 194 грн;
- Масло растительное (1 л), сахар (1 кг), соль – 150 грн;
- Чай, кофе – 100 грн.
О рыбе, фруктах и ягодах остается разве что мечтать.
Итого: около 2264 грн
Это уже почти весь прожиточный минимум, а мы еще не учли:
- коммунальные услуги (800–1500 грн);
- транспорт (300-500 грн) (проезд в общественном транспорте в Тернополе стоит 15 грн за одну поездку);
- одежда и обувь;
- лекарства и медицинские услуги;
- гигиенические средства.
Коммунальные услуги — непосильное бремя
В Тернополе однокомнатная квартира зимой может съедать от 1500 до 2500 гривен на коммунальные услуги. Это уже превышает весь прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.
Заявление Гетманцева о нормативах одежды не кажется преувеличением, если посмотреть на цены:
- зимняя куртка: 3000-8000 грн;
- женское платье от 500 грн;
- мужские джинсы от 1000 грн;
- обувь — от 650 грн.
При прожиточном минимуме в 3028 грн. на одежду просто не остается средств. Сам Гетманцев предлагает увеличить прожиточный минимум в 2025 году до 3321 грн., но даже это повышение не решит проблему.
Специфика жизни в Тернополе — низкие зарплаты и средние цены
Тернопольская область традиционно входит в регионы с самыми низкими средними зарплатами в Украине. По данным Work.ua, средняя зарплата в области составляет около 22 500 грн. в месяц. В соседнем Львове, к примеру, на 4 тысячи больше — 26300. В Киеве средняя зарплата достигает 30 тысяч гривен.
В то же время, цены на продукты, коммунальные услуги и товары в Тернополе практически не отличаются от других городов Украины. Стоимость основных продуктов в городе увеличивается синхронно с общеукраинскими тенденциями.
Кто живет на прожиточный минимум
В Тернополе на уровне прожиточного минимума вынуждены выживать:
- пенсионеры с минимальными пенсиями;
- лица с инвалидностью;
- безработные, получающие пособие;
- работники на неполный рабочий день;
- студенты.
Как выкручиваются жители Тернополя, чтобы выжить
Тернополяне, живущие на грани прожиточного минимума, вынуждены выкручиваться, чтобы выжить:
Многие жители частного сектора выращивают овощи. Это позволяет сэкономить на продуктах в теплое время года. Консервация помогает в питании зимой.
Чтобы купить самые дешевые продукты, ходят на рынок, а также мониторят акции и скидки в супермаркетах. Зимой отопление по возможности экономят по-максимуму, не тратят лишнего электричества и воды.
Также много тернополян, даже пенсионного возраста, вынуждены работать на неофициальных работах. Подработок много — заработок на продаже сезонных продуктов (грибы и орехи осенью, ягоды летом и т.д.). Кто имеет больше здоровья — едет в соседние страны ЕС на сезонную работу — сбор клубники, малины, заготовка в Польше, Чехии и тому подобное. Многие жители области также выполняют временную или разовую работу в зависимости от своих умений и навыков — косят траву соседям, выгуливают собак, ремонтируют сантехнику или просто помогают знакомым с работой на огородах или уходом за детьми. Некоторые вышивают, вяжут на заказ, занимаются изготовлением предметов ручной работы и тому подобное.
Фактический прожиточный минимум
Есть еще такая цифра, как фактический прожиточный минимум в Украине. Он в 3,5 раза больше минимального, однако на эту сумму прожить все равно невозможно
Реальный прожиточный минимум должен учитывать не только физиологические потребности, но социальные стандарты жизни. Пока этого не произойдет, миллионы украинцев, в том числе тернополян, вынуждены выживать, а не жить.
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