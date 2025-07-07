Жить в Файном – не файно? Можно ли выжить на прожиточный минимум в Тернополе

Узнайте, как выкручиваются жители Тернополя, чтобы выжить на три тысячи гривен в месяц

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев раскритиковал украинский прожиточный минимум, заявив, что по его нормам подростку приходится "одна куртка на три года", а женщине — "два платья на семь лет".

В Тернополе, где средние зарплаты традиционно ниже общеукраинских, но цены на продукты и услуги не отличаются от столичных, вопрос выживания на 3028 гривен (прожиточный минимум для трудоспособных лиц) особенно острый. "Телеграф" рассказывает, можно ли выжить на эти деньги в Файном и какие здесь цены на продукты, коммуналку и транспорт.

Что сказал Гетманцев о прожиточном минимуме

Депутат назвал прожиточный минимум "абстрактной категорией", подчеркнув, что "нельзя прожить на 2900 гривен". Методика расчета этого показателя закладывает в бюджет минимальные нормы потребления одежды и других товаров.

На сегодняшний день в Украине действуют следующие размеры прожиточного минимума:

для трудоспособных лиц – 3028 грн;

для детей до 6 лет – 2563 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 3196 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 грн.

Какие цены на необходимое в Тернополе

Наибольшую часть в бюджете тернополян занимают продукты. За последний год цены на овощи выросли больше всего: капуста подорожала на 144,6%, морковь – на 89,8%, картофель – на 56,3%.

По нашим подсчетам, минимальная продуктовая корзина в месяц для одного человека в Тернополе стоит:

Хлеб (300 г в день, 15 буханок по 0,6 кг) – 450 грн;

Молоко (0,5л в день, 15л в месяц) – 600 грн;

Яйца (30 шт.) – 165 грн;

Крупы и макароны (2 кг) – 150 грн;

Мясо (свинина 1 кг, куриное филе 1 кг) – 405 грн;

Овощи (картофель 3 кг – 84 грн, лук 1 кг – 45 грн, морковь 1 кг – 65 грн) – 194 грн;

Масло растительное (1 л), сахар (1 кг), соль – 150 грн;

Чай, кофе – 100 грн.

О рыбе, фруктах и ягодах остается разве что мечтать.

Итого: около 2264 грн

Минимальная продуктовая корзина на месяц

Это уже почти весь прожиточный минимум, а мы еще не учли:

коммунальные услуги (800–1500 грн);

транспорт (300-500 грн) (проезд в общественном транспорте в Тернополе стоит 15 грн за одну поездку);

одежда и обувь;

лекарства и медицинские услуги;

гигиенические средства.

Коммунальные услуги — непосильное бремя

В Тернополе однокомнатная квартира зимой может съедать от 1500 до 2500 гривен на коммунальные услуги. Это уже превышает весь прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

Заявление Гетманцева о нормативах одежды не кажется преувеличением, если посмотреть на цены:

зимняя куртка: 3000-8000 грн;

женское платье от 500 грн;

мужские джинсы от 1000 грн;

обувь — от 650 грн.

При прожиточном минимуме в 3028 грн. на одежду просто не остается средств. Сам Гетманцев предлагает увеличить прожиточный минимум в 2025 году до 3321 грн., но даже это повышение не решит проблему.

Дополнительные расходы

Специфика жизни в Тернополе — низкие зарплаты и средние цены

Тернопольская область традиционно входит в регионы с самыми низкими средними зарплатами в Украине. По данным Work.ua, средняя зарплата в области составляет около 22 500 грн. в месяц. В соседнем Львове, к примеру, на 4 тысячи больше — 26300. В Киеве средняя зарплата достигает 30 тысяч гривен.

В то же время, цены на продукты, коммунальные услуги и товары в Тернополе практически не отличаются от других городов Украины. Стоимость основных продуктов в городе увеличивается синхронно с общеукраинскими тенденциями.

Кто живет на прожиточный минимум

В Тернополе на уровне прожиточного минимума вынуждены выживать:

пенсионеры с минимальными пенсиями;

лица с инвалидностью;

безработные, получающие пособие;

работники на неполный рабочий день;

студенты.

Как выкручиваются жители Тернополя, чтобы выжить

Тернополяне, живущие на грани прожиточного минимума, вынуждены выкручиваться, чтобы выжить:

Многие жители частного сектора выращивают овощи. Это позволяет сэкономить на продуктах в теплое время года. Консервация помогает в питании зимой.

Чтобы купить самые дешевые продукты, ходят на рынок, а также мониторят акции и скидки в супермаркетах. Зимой отопление по возможности экономят по-максимуму, не тратят лишнего электричества и воды.

Также много тернополян, даже пенсионного возраста, вынуждены работать на неофициальных работах. Подработок много — заработок на продаже сезонных продуктов (грибы и орехи осенью, ягоды летом и т.д.). Кто имеет больше здоровья — едет в соседние страны ЕС на сезонную работу — сбор клубники, малины, заготовка в Польше, Чехии и тому подобное. Многие жители области также выполняют временную или разовую работу в зависимости от своих умений и навыков — косят траву соседям, выгуливают собак, ремонтируют сантехнику или просто помогают знакомым с работой на огородах или уходом за детьми. Некоторые вышивают, вяжут на заказ, занимаются изготовлением предметов ручной работы и тому подобное.

Как выживают тернополяне

Фактический прожиточный минимум

Есть еще такая цифра, как фактический прожиточный минимум в Украине. Он в 3,5 раза больше минимального, однако на эту сумму прожить все равно невозможно

Реальный прожиточный минимум должен учитывать не только физиологические потребности, но социальные стандарты жизни. Пока этого не произойдет, миллионы украинцев, в том числе тернополян, вынуждены выживать, а не жить.

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