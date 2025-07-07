Адміністратор, віце-прем’єрка чи головний по культурі: хто може стати новим послом у США

Процес заміни посла в США може затягтися через канікули американських чиновників.

Оксана Маркарова, яка з 2021 року обіймає посаду посла України в США, може бути відкликана з Вашингтона. Це питання, за даними джерел, обговорювалося під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.

У розмові йшлося про можливість зміни глави української дипломатичної місії у США. Своєю чергою Міністерству закордонних справ було доручено розпочати консультації з американською стороною щодо кандидатури наступного посла.

Політолог Олексій Якубін вважає, що питання можливої заміни посла України в США назрівало давно і стало актуальним ще до повернення Дональда Трампа до Білого дому. У коментарі " Телеграфу " експерт нагадав, що вже у 2024 році спікер Палати представників США Майк Джонсон відкрито закликав Україну змінити чинного посла Оксану Маркарову, обґрунтовуючи це втручанням у внутрішньоамериканські політичні процеси. На думку Якубіна, перемога республіканців на виборах лише загострила цю потребу.

Аналітик підкреслив, що в умовах різкої зміни політичної кон’юнктури у Вашингтоні Україні вкрай необхідний дипломат, який був би рівновіддалений від обох провідних партій США, або мав би конструктивні зв’язки з представниками Республіканської партії.

"Потрібна людина, яка могла б ефективно взаємодіяти з республіканцями в Конгресі, була б "вхожою" у відповідні кабінети, мала досвід і гнучкість для роботи з новою адміністрацією", – зазначив фахівець.

Водночас Якубін наголосив, що на сьогодні ключова комунікація між Києвом і Вашингтоном вибудована не через посольство, а через прямі контакти між Офісом президента України та вищим політичним керівництвом США. Однак, за його словами, такий підхід не виправдав себе, що стало очевидним після нещодавнього призупинення постачання американської військової допомоги Україні.

"У таких випадках саме посол повинен бути першим, хто отримує сигнал і починає діяти, використовуючи весь спектр наявних контактів", — пояснив політолог. На його переконання, Володимир Зеленський бачить у зміні посла не лише відповідь на зовнішньополітичні виклики, а й можливість часткового перезавантаження діалогу зі США. Крім того, в контексті ймовірних масштабних кадрових змін в уряді, вакантна посада посла у Вашингтоні набуває особливої ваги.

Якубін також наголосив на бажаності призначення на цю посаду професійного дипломата з глибоким розумінням американської політичної культури та багаторічним досвідом.

"Це не "House of Cards", а складна система з численними нюансами, в якій важливо орієнтуватися не за фасадом, а за глибинними процесами", — підсумував експерт.

Хто може стати потенційним кандидатом

Bloomberg пише, що серед кандидатів на посаду посла називають прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем'єрку Ольгу Стефанишину, міністра оборони Рустема Умерова та міністра енергетики Германа Галущенка.

Померів, Шмигаль, Стефанишина

Інформацію про можливу зміну посла України в США Оксани Маркарової спростував народний депутат Ярослав Железняк. У своєму Telegram-каналі він заявив, що повідомлення Bloomberg щодо консультацій Володимира Зеленського та Дональда Трампа з цього приводу є "качкою".

За словами парламентаря, серед потенційних кандидатів на посаду посла у Вашингтоні найімовірнішим вважається міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький. Однак не виключено, що він може бути призначений до іншої країни G7. Імовірність призначення заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви Железняк оцінив як низьку, а міністра оборони Рустема Умерова як дуже малоймовірну. Водночас, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, за словами депутата, ще раніше відмовився від такої пропозиції, а кандидатура міністра енергетики Германа Галущенка, на думку Железняка, взагалі не розглядається.

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький

Політолог Олексій Якубін також висловився щодо потенційних кандидатур на посаду посла України у США. Експерт пояснив, що за нинішніх умов присутність точних зв’язків з Демократичною партією, яка раніше розцінювалася як перевага, тепер, у контексті повернення до влади Республіканської партії, може перетворитися на обтяжливий фактор. На його думку, Україні потрібний представник, здатний однаково ефективно комунікувати з обома таборами американського політикуму.

Якубін проаналізував персоналії, які обговорювалися в контексті можливого призначення. Він зазначив, що серед претендентів варто звернути увагу на дипломатів із відповідним професійним бекграундом. Так, за його словами, Андрій Точицький та Ігор Жовква мають досвід у сфері міжнародних відносин, що потенційно може полегшити їхню адаптацію до специфіки американського політичного середовища. Водночас такі постаті, як Денис Шмигаль чи Рустем Умеров, попри управлінський та міністерський досвід, не мають системної дипломатичної практики. Це, на думку експерта, може створити труднощі щодо налагодження глибоких контактів з адміністрацією Трампа.

Ігор Жовква

"Умєрова, як міністр оборони, безперечно розуміє українські військові потреби, але це не гарантує здатності до гнучкої дипломатичної взаємодії на чутливому політичному рівні", – зауважив експерт.

Він припустив, що найбільш ймовірним сценарієм може стати призначення "важковаговика" з уряду або дипломата зі стабільним професійним бекграундом. Одним із найімовірніших кандидатів на посаду нового посла України в США може стати Андрій Точицький. На думку Якубіна, Точицький має відповідну професійну підготовку та дипломатичний досвід, що вигідно вирізняє його на тлі інших претендентів.

Як відбувається процес зміни посла та на скільки це може затягнутися

Процедура зміни посла передбачає кілька етапів і зазвичай займає чимало часу. Як пояснює Олексій Якубін, спочатку держава, яка ініціює ротацію, має визначити кандидата та направити відповідний запит до держави перебування посла — у цьому випадку до Державного департаменту США. Якщо американська сторона погоджується, вона видає агреман – формальну згоду на призначення нового дипломатичного представника.

Олексій Якубін

Саме отримання агреману може тривати від кількох тижнів за кілька місяців, залежно від політичного та адміністративного контексту. За словами експерта, зараз ситуація ускладнюється літнім періодом відпусток у США, а також наближенням початку нового фінансового року, який починається восени та супроводжується активними бюджетними дебатами. Таким чином, Київ може прагнути синхронізувати призначення нового посла із новим етапом політичної активності у Вашингтоні. Якщо ж в Україні відбудуться широкі урядові ротації, це може прискорити запуск самої процедури заміни.

Що відомо про Оксану Маркарову

Оксана Маркарова народилася 28 жовтня 1976 року у Рівному. Вона має диплом магістра екології Києво-Могилянської академії та ступінь магістра міжнародних громадських фінансів та торгівлі Університету Індіани (США). До 2014 року очолювала інвестиційну групу ITT, а з 2015 року обіймала низку посад у Міністерстві фінансів України, включаючи посаду першого заступника міністра, а згодом — міністра. Саме з її ініціативи було створено платформу Е-data — наймасштабніший портал відкритих публічних фінансів в Україні.

Оксана Маркарова

На посаді міністра Маркарова відповідала за фіскальну стабільність та міжнародне фінансування, брала участь у переговорах із МВФ та іншими донорами. 2020 року, після завершення урядової кар’єри, заснувала Український фонд розвитку та стартап Archidata. Її призначення послом у США у 2021 році було покликане зміцнити фінансову взаємодію України з міжнародними інституціями, насамперед МВФ.

Упродовж років дипломатичної служби її ім’я неодноразово ставало об’єктом критики. У 2023 році спалахнув скандал навколо ресторану RUTA, який у Вашингтоні відкрив її чоловік Данило Волинець. Попри формальну відокремленість бізнесу, Маркарова активно просувала заклад через офіційні ресурси посольства. Це викликало обурення серед дипломатів, які вбачали у її діях ознаки конфлікту інтересів та порушення етичних норм.

Просування ресторану Ruta на сторінці українського посольства у США

Ще більший резонанс викликав інцидент напередодні президентських виборів у США 2024 року. Тоді президент Зеленський відвідав військовий завод у Пенсільванії, а в делегації були лише представники Демократичної партії. Організатором візиту вважали саме Маркарову. Цей крок викликав обурення серед республіканців, а речник Палати представників Майк Джонсон звернувся до Зеленського з вимогою відкликати посла через втрату довіри.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Президент США Дональд Трамп вкотре зазіхнув на один із ключових елементів антизахідної політики Путіна — БРІКС. Він погрожує обкласти додатковими 10% митами країни, які підтримують антиамериканську політику об’єднання.