Через блискавку? Супермаркет на Львівщині охопив вогонь, а над містом — чорний дим (фото, відео)

Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок події

У Радехові на Львівщині згорів супермаркет "Софія". На місці працюють рятувальники, а над містом здіймається густий чорний дим. Місцевих навіть просять не відчиняти вікна.

Інформація про це з’явилася у соціальних мережах. Деякі пабліки пишуть, що нібито блискавка вдарила у сонячні панелі, внаслідок чого у супермаркеті сталася серйозна пожежа.

Як повідомляє 24 канал, рятувальники підтвердили йому подію, наголосивши, що триває ліквідація спалаху.

На опублікованих кадрах видно, що будівля палає зсередини. А дим від пожежі видно буквально скрізь.

Наразі невідомо, чи постраждалі внаслідок події. Подробиці інциденту встановлюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що масштабна пожежа охопила Одеську область. За словами місцевих мешканців, вогонь у деяких селах перекинувся навіть на приватні будинки та й на фермерські господарства.

До того ж, у Березівському районі днями раніше вирувала масштабна пожежа : вогонь стрімко охопив сільськогосподарські угіддя і наблизився до житлових сіл.