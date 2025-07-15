Из-за молнии? Супермаркет на Львовщине охватил огонь, а над городом черный дым (фото, видео)

В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие в результате происшествия

В Радехове Львовской области сгорел супермаркет "Софія". На месте работают спасатели, а над городом поднимается густой черный дым. Местных даже просят не открывать окна.

Информация об этом появилась в социальных сетях. Некоторые паблики пишут, что якобы молния ударила в солнечные панели, в результате чего в супермаркете произошел серьезный пожар.

Как сообщает 24 канал, спасатели подтвердили ему событие, подчеркнув, что продолжается ликвидация возгорания.

На опубликованных кадрах видно, что здание пылает изнутри. А дым от пожара видно буквально везде.

В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие в результате происшествия. Подробности инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что масштабный пожар охватил Одесскую область. По словам местных жителей, огонь в некоторых селах перекинулся на частные дома и даже фермерские хозяйства.

В Березовском районе днями ранее бушевал масштабный пожар: огонь стремительно охватил сельскохозяйственные угодья и приблизился к жилым селам.