Керувати дроном можна хоч з Нової Зеландії, але... У ЗСУ пояснили проблему з БПЛА на фронті

Технології використання безпілотників швидко розвиваються

Використання дронів на фронті вимагає, щоб поруч з ними були люди, які їх обслуговують. Оператори можуть перебувати далеко від безпілотника та керувати з будь-якої точки, проте усіх військових так "сховати" все одно не вийде.

Про це розповів заступник командира 429 окремого полку БпЛА систем "Ахіллес" Олесь Маляревич в ефірі День.LIVE. Його підрозділ працює далеко вглиб території ворога, завдання — саме передня лінія до 60 кілометрів. Військовий зазначив, що зараз пілоти дронів мають перебувати дуже близько до лінії бойового зіткнення.

"Є дрони-бомбардувальники, дрони-розвідники, які керуються на далекій відстані від лінії фронту. Але залишаються люди, які цей дрон вивозять на позиції, якомога ближче, щоб він пролетів довше. Люди, які заряджають цей дрон БК, перевіряють. Люди, які копають позиції для цього", — пояснив Маляревич.

За його словами, пілота можна "сховати" якомога далі від лінії зіткнення. Проте інші люди, що забезпечують роботу дрона, не можуть бути далеко. Маляревич додав, що керувати безпілотником хоч з Нової Зеландії, але зовсім без людей близько фронту це не буде ефективно.

Нагадаємо, командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахілес" Юрій Федоренко розповів у інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA, чим найкраще збивати російські дрони. Він пояснив, чому одним елементом не можна перекрити всі проблемні питання.