Тільки ви, природа й ліс: де знайти ідеальне місце для відпочинку з сім'єю

Це місце ідеально підійде як для дітей, так і для дорослих

В Україні з кожним роком зростає популярність внутрішнього туризму — все більше людей шукають цікаві місця для відпочинку без виїзду за кордон. Одним із таких місць є база відпочинку "Архітектор", що розташовується на Вінниччині.

"Телеграф" у деталях розповідає про дану локацію. Знайти базу відпочинку можна в селі Степашки.

Це мальовниче місце на березі Південного Бугу все частіше вибирають як сім'ї з дітьми, так і поціновувачі риболовлі чи відпочинку на природі.

Територія бази — 0,8 га у сосновому лісі. Тут не тільки свіже повітря та безпечне середовище, а й справжнє природне багатство — поблизу росте багато грибів, дика малина й запашна суниця. Розташована база в 125 км від Вінниці та в 25 км від Гайсина, до неї зручно дістатися автобусом. Господарі обіцяють зустріти відпочивальників на зупинці в Степашках, а за потреби — навіть у самому Гайсині.

База відпочинку "Архітектор"

База відпочинку "Архітектор"

На території розташовано 4 новозбудовані будиночки з натурального дерева. У кожному будинку кілька номерів із окремими входами, розрахованих на 2-4 осіб. У номерах — прохолода навіть у спеку. Водопостачання, душ, туалети, а також зручності для приготування їжі (електроплитка, чайник, холодильник, посуд) — усе на місці. Харчування — самостійне.

База відпочинку "Архітектор" База відпочинку "Архітектор" База відпочинку "Архітектор"

Телебачення чи радіо на базі немає — натомість є стабільний мобільний зв'язок та Wi-Fi. А ще — мангали, гойдалки, пляж, дитячий майданчик і затишні альтанки для вечірніх посиденьок. Серед розваг — рибалка, полювання, прогулянки до лісу, збір ягід і грибів.

База відпочинку "Архітектор"

Бронювати номери радять завчасно: база — невелика, усього 10 номерів на 46 осіб, тож вільних місць у сезон майже немає.

База відпочинку "Архітектор"

Ціни на відпочинок цілком доступні: вартість проживання на базі коливається від 1 350 до 2 900 грн за будиночок на добу, а найбільші за площею варіанти — до 4 000 грн.

Для тих, хто шукає недорогий, спокійний і природній відпочинок — це один із найкращих варіантів на заході Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, куди слід поїхати влітку, аби перепочити від міської метушні та зробити гарні фото в Instagram.