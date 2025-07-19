Только вы, природа и лес: где найти идеальное место для отдыха с семьей

Это место идеально подойдет как для детей, так и для взрослых

В Украине с каждым годом растет популярность внутреннего туризма – все больше людей ищут интересные места для отдыха без выезда за границу. Одним из таких мест является база отдыха "Архитектор", расположенный в Винницкой области.

"Телеграф" в деталях рассказывает о данной локации. Найти базу отдыха можно в селе Степашки.

Это живописное место на берегу Южного Буга все чаще выбирают как семьи с детьми, так и любители рыбалки или отдыха на природе.

Территория базы – 0,8 га в сосновом лесу. Здесь — не только свежий воздух и безопасная среда, но и настоящее природное богатство — поблизости растет много грибов, дикая малина и душистая земляника. Расположена база в 125 км от Винницы и в 25 км от Гайсина, до нее удобно добраться автобусом. Хозяева обещают встретить отдыхающих на остановке в Степашках, а при необходимости даже в самом Гайсине.

База отдыха "Архитектор"

База отдыха "Архитектор"

На территории расположены 4 новопостроенных домика из натурального дерева. В каждом доме несколько номеров с отдельными входами, рассчитанными на 2-4 человека. В номерах — прохлада даже в жару. Водоснабжение, душ, туалеты, а также удобства для приготовления пищи (электроплитка, чайник, холодильник, посуда) – все на месте. Питание – самостоятельное.

База отдыха "Архитектор" База отдыха "Архитектор" База отдыха "Архитектор"

Телевидения или радио на базе нет — есть стабильная мобильная связь и Wi-Fi. А еще – мангалы, качели, пляж, детская площадка и уютные беседки для вечерних посиделок. Среди развлечений – рыбалка, охота, прогулки в лес, сбор ягод и грибов.

База отдыха "Архитектор"

Бронировать номера советуют раньше времени: база — небольшая, всего 10 номеров на 46 человек, так что свободных мест в сезон почти нет.

База отдыха "Архитектор"

Цены на отдых вполне доступны: стоимость проживания на базе колеблется от 1 350 до 2 900 грн за домик в сутки, а самые большие по площади варианты — до 4 000 грн.

Для тех, кто ищет недорогой, спокойный и естественный отдых, это один из лучших вариантов на западе Украины.

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