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Івано-Франківськ потрапив під масштабний удар росіян: що цікавить ворога у цьому місті (фото)

Автор
Наталія Кухарик
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Удари по Івано-Франківську Новина оновлена 21 липня 2025, 11:26
Удари по Івано-Франківську. Фото Колаж "Телеграфу"

Навіщо Росія бомбить Івано-Франківськ

Надранок 21 липня Івано-Франківськ пережив наймасштабніший обстріл за всю війну. Росіяни здійснили комбіновану атаку на місто — били ракетами та "шахедами". Внаслідок атаки є постраждалі та руйнування.

Чому окупанти цілеспрямовано атакували це західноукраїнське місто? "Телеграф" розбирався у причинах.

Атака 21 липня

Близько третьої ночі над Івано-Франківськом пролунали перші вибухи. Повітряна тривога почалася о 02:34 і тривала понад дві години. Для атак російська армія застосовувала одразу кілька видів озброєння: ударні дрони Shahed, крилаті ракети Х-101, ракети типу "Кинджал" та стратегічну авіацію.

Місцева влада повідомила про чотирьох постраждалих серед мирного населення і пошкодження приватних будинків та інфраструктурних об’єктів. Зафіксовано влучання в межах міста й навколо нього.

У мережі показали карту орієнтовного маршруту повітряних цілей під час атаки РФ у понеділок. Ось як виглядав рух "шахедів" і ракет:

Рух ракет та БПЛА під час атаки 21 липня

Промислове серце Прикарпаття

Івано-Франківськ — це промисловий центр з десятками заводів та підприємств. Тут працюють машинобудівні, металообробні, хімічні підприємства, які після 24 лютого багато в чому переорієнтувались на потреби армії.

Зокрема, Івано-Франківський арматурний завод — один з найбільших в Україні виробників трубопровідної арматури для підприємств енергетики, нафтогазового комплексу, хімічної промисловості. На заводі працює понад 900 людей.

Енергетичний вузол

У місті розташована міська електростанція (нині "Обленерго"), яка забезпечує електроенергією не тільки Івано-Франківськ, але й навколишні райони. Також тут проходять важливі електричні мережі, що з'єднують західну Україну.

Крім того, місто є центром газорозподільної мережі — тут розташована Івано-Франківська філія "Газмережі", яка забезпечує газом сотні тисяч споживачів у регіоні.

Газорозподільні мережі

Транспортні ворота на Захід

Географічно Івано-Франківськ — це ворота в Європу. Через область проходять дороги до Польщі, Словаччини, Угорщини. Саме цими шляхами в Україну надходить військова допомога від країн НАТО.

Івано-Франківськ на карті

Залізничний вузол: Центральна залізнична станція Івано-Франківська з'єднує місто з усіма напрямками — як у бік кордону, так і вглиб України. Саме тому 11 березня російські агенти влаштували теракт біля вокзалу.

Автомобільні шляхи: Через місто проходять траси до Угорщини, Словаччини та Польщі. Цими шляхами в Україну надходить військова допомога від країн НАТО.

Аеропорт: Івано-Франківський міжнародний аеропорт залишається під прицілом від початку повномасштабного вторгнення. У перші дні війни саме його знищення було одним із пріоритетів для ворога. Хоча цивільний аеропорт Івано-Франківська зараз не працює, його інфраструктура залишається стратегічно важливою.

Психологічний тиск на тил

РФ дедалі частіше атакує не лише прифронтові міста, а й відносно безпечні регіони. Мета таких атак — підірвати довіру до системи ППО, посіяти паніку серед населення і створити відчуття небезпеки навіть далеко від лінії фронту.

Івано-Франківськ

Прицільна атака по заходу

Цьогоріч Івано-Франківщина вже потрапляла під масовані обстріли. Зокрема, 29 червня російські ракети також уражали об’єкти в області. Ймовірно, ворог прагне вивести з ладу об’єкти, які використовуються для координації тилового забезпечення та логістики.

Крім того атаки на Івано-Франківськ — це частина загальної російської стратегії. Кожен удар по місту — це спроба підірвати обороноздатність України. Знищити енергетику, зупинити заводи, перекрити шляхи постачання зброї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Вінниця під прицілом ворожих дронів. Ми розповідали, чому росіяни б’ють по цьому місту.

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#Аеропорт #Івано-Франківськ #Атака