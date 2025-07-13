Коли пройде нове засідання формату "Рамштайн": генерал Бундесверу дав відповідь

Зустріч вже запланували, там будуть присутні представники майже всіх країн, які підтримують Україну

Контактна група зі сприяння обороні України (формат "Рамштайн") збереться на чергове засідання протягом наступних 10 днів – приблизно наприкінці липня. Проводити зустріч планується в онлайн-форматі.

Про це під час візиту до Києва 12 липня розповів координатор штабу допомоги Україні в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг, повідомляє "Суспільне". Він зазначив, що зустріч вже запланували, там будуть присутні представники майже всіх країн, які підтримують Україну.

"Це буде віртуальна зустріч, як міністри вирішили на цей час. І вона буде під керівництвом Великої Британії та Німеччини, як ми це робили на останніх зустрічах "Рамштайну". Вона буде запланована на наступні дні й відбудеться протягом наступних 10 днів", – сказав генерал-майор.

Контактна група зі сприяння обороні України (формат "Рамштайн") – міжнародна коаліція з країн, які надають Україні військову допомогу для оборони від російської агресії. Група існує з квітня 2022 року, першим місцем засідання стала американська база ВПС "Рамштайн" у Німеччині. У форматі на цей час бере участь понад 50 країн (станом на квітень 2025 — 51 країна) — усі держави блоку НАТО (включаючи США, Велику Британію, Францію, Німеччину, Туреччину та ін.), більшість держав ЄС та союзники з Африки (Кенія, Ліберія та ін.) та Азії (наприклад, Японія та Південна Корея). За час діяльності групи Україна отримала дуже великі обсяги військової допомоги, в тому числі системи HIMARS та Patriot, основні бойові танки, авіацію та артилерію.

Нагадаємо, що попереднє засідання міжнародної групи з координації військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн" відбулося 4 червня. Однак міністр оборони США пропустив його. Це сталося вперше.