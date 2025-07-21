Один у полі воїн? Як одна з областей підкорила Рим, відправивши на конференцію лише одного делегата

Про яке технічне завдання, видане представнику Тернопільської області, йдеться — не розкривають

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На Міжнародній конференції з питань відновлення України URC 2025, що відбулася у Римі, були присутні представники як Вінницької, так і Тернопільської обласних військових адміністрацій.

Обидві області підтвердили участь у заході у відповідь на запити "Телеграфа" щодо складу делегацій, маршруту поїздки та джерел фінансування.

Від Вінницької ОВА до Риму поїхала офіційна делегація у складі трьох осіб. Серед них:

заступник начальника ОВА з питань цифрового розвитку Андрій Кавунець,

начальниця управління міжнародного співробітництва та інвестицій Олена Ліпач

головна спеціалістка цього ж управління Вікторія Парчевська.

Делегація Вінницької області на URC

Як зазначено у відповіді Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку, поїздка відбулася за рахунок міжнародних партнерів: вони оплатили авіапереліт маршрутом Кишинів-Рим-Кишинів і забезпечили проживання у готелі в столиці Італії.

З державного або обласного бюджету на відрядження коштів не виділяли, добові учасникам також не нараховували. Участь делегації попередньо погоджували з Міністерством закордонних справ і Міністерством розвитку громад.

На відміну від Вінниччини, Тернопільська область відправила на конференцію лише одного представника — заступника начальника ОВА Павла Журбу.

Його відрядження було оформлене офіційно згідно з розпорядженням керівника адміністрації, а технічне завдання погодило МЗС.

На відміну від вінницької делегації, участь Павла Журби фінансувалася з обласного бюджету — у межах програми розвитку міжнародного співробітництва Тернопільщини на 2025-2027 роки.

Павло Журба на URC

Усі витрати (транспорт, проживання, харчування) будуть відшкодовані після надання підтвердних документів — квитків, рахунків тощо. Як уточнили в адміністрації, Журба самостійно обирав маршрут (авіапереліт через Краків) і готель у Римі.

На своїй сторінці в Facebook чиновник повідомив про участь у конференції URC-2025 у Римі. Разом із головами громад Тернопільщини він презентував регіональні можливості та проєкти.

За словами Журби, він провів зустріч із Генеральним консулом України в Неаполі Максимом Коваленком. Сторони обговорили підписання меморандуму про співпрацю з італійським регіоном Кампанія. Йдеться про створення спільних платформ для партнерства, обміну досвідом і залучення інвестицій у громади Тернопільської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що серед учасників заходу були також представники Міністерства економіки України.