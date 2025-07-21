Укр

Один в поле воин? Как одна из областей покорила Рим, отправив на конференцию всего одного делегата

Автор
Владислава Коваль
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Автор
Представители регионов на URC
Представители регионов на URC. Фото Коллаж "Телеграф"

О каком техническом задании, выданном представителю Тернопольской области, идет речь — не раскрывают

На Международной конференции по вопросам восстановления Украины URC 2025, которая состоялась в Риме, присутствовали представители как Винницкой, так и Тернопольской областных военных администраций.

Обе области подтвердили участие в мероприятии в ответ на запросы "Телеграфа" относительно состава делегаций, маршрута поездки и источников финансирования.

От Винницкой ОВА в Рим поехала официальная делегация в составе трёх человек. Среди них:

  • заместитель начальника ОВА по вопросам цифрового развития Андрей Кавунец,
  • начальник управления международного сотрудничества и инвестиций Елена Липач,
  • главный специалист этого же управления Виктория Парчевская.
Делегация Винницкой области на URC
Делегация Винницкой области на URC

Как указано в ответе Департамента международного сотрудничества и регионального развития, поездка состоялась за счёт международных партнёров: они оплатили авиаперелёт по маршруту Кишинёв-Рим-Кишинёв и обеспечили проживание в отеле в столице Италии.

Из государственного или областного бюджета на командировку средства не выделялись, суточные участникам также не начислялись. Участие делегации предварительно согласовывалось с Министерством иностранных дел и Министерством развития общин.

В отличие от Винницкой области, Тернопольская область отправила на конференцию лишь одного представителя — заместителя начальника ОВА Павла Журбу.

Его командировка была оформлена официально согласно распоряжению руководителя администрации, а техническое задание согласовал МИД.

В отличие от винницкой делегации, участие Павла Журбы финансировалось из областного бюджета — в рамках программы развития международного сотрудничества Тернопольщины на 2025-2027 годы.

Павел Журба на URC
Павел Журба на URC

Все расходы (транспорт, проживание, питание) будут возмещены после предоставления подтверждающих документов — билетов, счетов и т.д. Как уточнили в администрации, Журба самостоятельно выбирал маршрут (авиаперелёт через Краков) и отель в Риме.

На своей странице в Facebook чиновник сообщил об участии в конференции URC-2025 в Риме. Вместе с главами общин Тернопольщины он представил региональные возможности и проекты.

По словам Журбы, он провёл встречу с Генеральным консулом Украины в Неаполе Максимом Коваленко. Стороны обсудили подписание меморандума о сотрудничестве с итальянским регионом Кампания. Речь идёт о создании совместных платформ для партнёрства, обмена опытом и привлечения инвестиций в общины Тернопольской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в числе участников мероприятия были также представители Министерства экономики Украины.

Теги:
#Украина #Тернополь #Винницкая область #Конференция #URC-2025