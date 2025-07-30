Критика системи і математика війни: ГАР МО під керівництвом Юрія Гудименка звітувала про півроку роботи

Предметом обговорення стали не лише точки виникнення в міністерстві корупції

30 липня Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України (ГАР МО) провела публічну зустріч у форматі Defence Talks. На події прозвітували про результати роботи за останні 180 днів: десятки кейсів, понад сто запитів до правоохоронців, глибокий аналіз закупівель і перші системні зміни в тиловому забезпеченні.

Предметом обговорення стали не лише точки виникнення в міністерстві корупції, але й давні системні збої, які в умовах великої війни ведуть як до збитків оборонного бюджету, так і до гострих соціальних конфліктів. Один із прикладів: нинішня система вимагає у Міноборони обов’язково оскаржувати в суді рішення щодо загиблих військових у статусі зниклих безвісти:

"Математика війни така: кількість загиблих буде зростати. І наше завдання – зробити так, щоб їхні родини не проходили через пекло судових тяжб із державою", – наголосив Гудименко, додавши, що хоча це більше питання совісті, аніж корупції, це також входить до компетенції Ради.

Серед більш приземлених кейсів – проблемні тендери на бронежилети, закупівлі за принципом "найдешевшого", фіктивні постачальники:

"Деякі компанії створюють ілюзію виробництва лише на час тендеру. Це впливає на безпеку і якість поставок", – зазначила учасниця Ради Тетяна Ніколаєнко, проілюструвавши слова прикладом про недобросовісних постачальників, що замість якісних ізраїльських бронеплит доставили дешевий китайський аналог.

Доповідачі звітували і про роботу гарячої лінії для військових, яка за короткий термін існування довела ефективність у фіксації порушень і зборі зворотного зв'язку.

На завершення ГАР МО озвучила очікування від нового міністра оборони: впорядкування процесів, скорочення штату Міністерства і поглиблення співпраці з Радою.

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України – незалежний консультативно-дорадчий орган, створений для здійснення громадського контролю за витратами бюджету у сфері оборони. Члени Ради, серед яких ветерани, журналісти, юристи та різні експерти, постійно моніторять закупівлі, ініціюють антикорупційні розслідування та пропонують зміни до нормативних процедур. Головою Ради із січня 2025 року є Юрій Гудименко, ветеран війни та громадський діяч.