Критика системы и математика войны: ГАР МО под руководством Юрия Гудыменко отчитывалась о полугодии работы

Предметом обсуждения стали не только точки возникновения в министерстве коррупции

30 июля Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины (ГАР МО) провел публичную встречу в формате Defence Talks. На событии отчитались о результатах работы за последние 180 дней: десятки кейсов, более ста запросов к стражам порядка, глубокий анализ закупок и первые системные изменения в тыловом обеспечении.

Предметом обсуждения стали не только точки возникновения в министерстве коррупции, но и давние системные сбои, которые в условиях большой войны ведут как к ущербу оборонному бюджету, так и к острым социальным конфликтам. Один из примеров: нынешняя система требует у Минобороны обязательно обжаловать в суде решения о погибших военных в статусе пропавших без вести:

"Математика войны такова: количество погибших будет расти. И наша задача – сделать так, чтобы их семьи не проходили через ад судебных тяжб с государством", – подчеркнул Гудыменко, добавив, что хотя это больше вопроса совести, чем коррупции, это также входит в компетенцию Совета.

Среди более приземленных кейсов – проблемные тендеры на бронежилеты, закупки по принципу "самого дешевого", фиктивные поставщики:

"Некоторые компании создают иллюзию производства только на время тендера. Это влияет на безопасность и качество поставок", – отметила участница Совета Татьяна Николаенко, проиллюстрировав слова примером о недобросовестных поставщиках, вместо качественных израильских бронеплит доставивших дешевый китайский аналог.

Докладчики отчитывались и о работе горячей линии для военных, которая за короткий срок существования доказала эффективность в фиксации нарушений и сборе обратной связи.

В завершение ГАР МО озвучило ожидания от нового министра обороны: упорядочение процессов, сокращение штата Министерства и углубление сотрудничества с Советом.

Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины – независимый консультативно-совещательный орган, созданный для осуществления общественного контроля над расходами бюджета в сфере обороны. Члены Совета, среди которых ветераны, журналисты, юристы и разные эксперты, постоянно мониторят закупки, инициируют антикоррупционные расследования и предлагают изменения в нормативные процедуры. Председателем Совета с января 2025 года является Юрий Гудыменко, ветеран войны и общественный деятель.