У Києві пройшов мітинг на підтримку НАБУ: у центрі уваги активістів опинився нардеп Вацак
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На мітинг зібралося близько 5 тис. людей
30 липня біля театру ім. Івана Франка у Києві знову відбувся масштабний мітинг на підтримку незалежності антикорупційних органів, зокрема НАБУ та САП.
За приблизними підрахунками поліції, попри дощову погоду, на мітинг зібралося близько 5 тис. людей. Серед учасників були присутні представники антикорупційних організацій, громадські активісти, студенти й просто небайдужі громадяни.
Серед звичних висловлювань проти закону, який обмежував незалежність антикорупційних органів, на плакатах були й слова адресовані народним депутатам, які голосували за цей законопроєкт. Серед таких — депутат Геннадій Вацак.
Серед гасел, які тримали активісти:
- "Законопроєкт №12414 — найгірший десерт від Вацака"
- "Багаті на Rolls-Royce — бідні на совість"
- "Корупцію вирвати з корінням!"
- "Солодкий на словах — гнилий на ділах"
"Депутат із автопарком на мільйони, фігурант антикорупційних розслідувань, що декларує кілька мільйонів доходу — тепер ще й голосує за закон, який підриває незалежність НАБУ. Ми вимагаємо не лише скасування цього закону, а й демонстрації нетерпимості до таких "законодавців"", — заявила одна з учасниць акції.
Додамо, що Геннадій Вацак, який проголосував за закон, який підриває незалежність НАБУ фігурує в антикорупційних розслідуваннях. Водночас, за даними ЗМІ, депутат задонатив на ЗСУ 152 тис. грн.
Нагадаємо, 31 липня Володимир Зеленський підписав новий закон про НАБУ та САП.