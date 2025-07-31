У Києві пройшов мітинг на підтримку НАБУ: у центрі уваги активістів опинився нардеп Вацак

На мітинг зібралося близько 5 тис. людей

30 липня біля театру ім. Івана Франка у Києві знову відбувся масштабний мітинг на підтримку незалежності антикорупційних органів, зокрема НАБУ та САП.

За приблизними підрахунками поліції, попри дощову погоду, на мітинг зібралося близько 5 тис. людей. Серед учасників були присутні представники антикорупційних організацій, громадські активісти, студенти й просто небайдужі громадяни.

Серед звичних висловлювань проти закону, який обмежував незалежність антикорупційних органів, на плакатах були й слова адресовані народним депутатам, які голосували за цей законопроєкт. Серед таких — депутат Геннадій Вацак.

Протести у Києві

Серед гасел, які тримали активісти:

"Законопроєкт №12414 — найгірший десерт від Вацака"

"Багаті на Rolls-Royce — бідні на совість"

"Корупцію вирвати з корінням!"

"Солодкий на словах — гнилий на ділах"

Протести у Києві

Протести у Києві

"Депутат із автопарком на мільйони, фігурант антикорупційних розслідувань, що декларує кілька мільйонів доходу — тепер ще й голосує за закон, який підриває незалежність НАБУ. Ми вимагаємо не лише скасування цього закону, а й демонстрації нетерпимості до таких "законодавців"", — заявила одна з учасниць акції.

Протести у Києві

Додамо, що Геннадій Вацак, який проголосував за закон, який підриває незалежність НАБУ фігурує в антикорупційних розслідуваннях. Водночас, за даними ЗМІ, депутат задонатив на ЗСУ 152 тис. грн.

Нагадаємо, 31 липня Володимир Зеленський підписав новий закон про НАБУ та САП.