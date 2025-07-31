В Киеве прошел митинг в поддержку НАБУ: в центре внимания активистов оказался нардеп Вацак

На митинг собралось около 5 тыс. людей

30 июля у театра им. Ивана Франко в Киеве снова состоялся масштабный митинг в поддержку независимости антикоррупционных органов, в частности НАБУ и САП.

По приблизительным подсчетам полиции, несмотря на дождливую погоду, на митинг собралось около 5 тыс. человек. Среди участников присутствовали представители антикоррупционных организаций, общественные активисты, студенты и просто небезразличные граждане.

Среди привычных высказываний против закона, ограничивающего независимость антикоррупционных органов, на плакатах были и слова адресованные народным депутатам, которые голосовали за этот законопроект. Среди таких — депутат Геннадий Вацак.

Протесты в Киеве

Среди лозунгов, которые держали активисты:

"Законопроект №12414 — самый плохой десерт от Вацака"

"Богатые Rolls-Royce — бедные на совесть"

"Коррупцию вырвать с корнями!"

"Сладкий на словах — гнилой на делах"

Протесты в Киеве

Протесты в Киеве

"Депутат с автопарком на миллионы, фигурант антикоррупционных расследований, декларирующий несколько миллионов дохода — теперь еще и голосует за закон, который подрывает независимость НАБУ. Мы требуем не только отмены этого закона, но и демонстрации нетерпимости к таким законодателям", — заявила одна из участниц акции.

Протесты в Киеве

Добавим, что Геннадий Вацак, проголосовавший за подрывающий независимость закон НАБУ фигурирует в антикоррупционных расследованиях. В то же время, по данным СМИ, депутат задонатил на ВСУ 152 тыс. грн.

Напомним, 31 июля Владимир Зеленский подписал новый закон о НАБУ и САП.