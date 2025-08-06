Привиділась військова ціль? Росіяни знайшли "виправдання" ударам по цивільній інфраструктурі

Що вони вигадали на цей раз

Росія атакувала українську газову інфраструктуру в Одеській області. Населення не постраждало, проте ГТС завдано значних збитків. Щоб якось виправдати безглузде використання мільярдів доларів на ракети, російські пропагандисти знову винайшли абсурдне пояснення цього удару. Як і у випадку з торговим центром "Епіцентр" у Кам'янському, окупанти не визнають, що завдають ударів по цивільних об'єктах.

Що відомо про атаку

Вночі 6 серпня російські війська завдали удару по компресорній станції Оператора ГТС України біля українсько-румунського кордону. Цей об'єкт забезпечував альтернативні поставки газу в Україну через диверсифікований маршрут від грецьких LNG-терміналів.

За даними Міненерго, станція працювала в рамках маршруту, що поєднує грецькі термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід. По цьому шляху вже надходив скраплений природний газ зі США та тестові партії азербайджанського газу.

Десятки ударних безпілотників атакували обладнання, яке забезпечувало ці поставки. Міністр енергетики Світлана Гринчук назвала це чітким сигналом для Європи, яка планує до 2027 року повністю відмовитися від російського газу.

Масована російська атака дронами на ключову компресорну станцію Трансбалканського маршруту свідчить про те, що москва використовуватиме всі доступні засоби і важелі для знищення енергетичної незалежності європейців та альтернативних маршрутів постачання газу заявила вона.

Російське Міноборони традиційно спотворило факти у своєму повідомленні. Окупанти заявили, що нібито завдали удару по об'єктах газотранспортної інфраструктури, які використовувалися для забезпечення роботи оборонних підприємств.

Пожежа після прильотів в Одеській області

"Крім того, в південно-західній частині Чорного моря силами російського флоту було знищено два українські безекіпажні катери", — додали російські пропагандисти.

Нагадаємо, Медведєв поспішив з виправданнями після різкої заяви Трампа через ядерку. Президент США навіть не повірив, що Медведєв міг заявити таке.