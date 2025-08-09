Одні руїни та металобрухт. На що Росія перетворила перлину Донеччини (фото)

Цей завод був легендою

У мережі з'явились свіжі фото зі зруйнованого заводу "Артемсіль", який був найбільшим виробником солі в Центральній та Східній Європі. Колись величне і легендарне підприємство зараз вже не впізнати.

Відповідні фото поширюють у мережі. Зауважимо, що "Артемсіль" призупинив роботу через постійні обстріли ще на початку квітня 2022, а разом із ними "зупинилось" і місто Соледар.

На фото видно, що весь завод перетворився на металобрухт і руїни. Подекуди зруйновано цілі цехи, будівлі, усе обладнання заіржавіло і вже не зможе працювати. В будівлі і досі жевріють отвори від пострілів наче рани. "Артемсіль" був одним з найбільших заводів з видобутку солі в Україні, а зараз — це місце-привид та яскрава ілюстрація "руского мира".

Все заіржавіло

"Артемсіль" зараз

Цей завод було побудовано у 1976 році. Він складається з п'яти шахт (рудників) із закінченим циклом виробництва солі, допоміжних служб, значного житлового та соціального фондів. У межах гірничих відводів залягає 5 продуктивних пластів Артемівського родовища. За весь час існування заводу було розроблено 2 пласти на глибинах 120—400 м. Вік сольових відкладів становить 220—280 млн років.

Фасад заводу зараз

Зруйнований завод "Артемсіль"

Артемсіль зараз, Соледар

Зараз же ні про яке відновлення видобутку не йдеться. Росія стерла "Артемсіль", перетворивши завод на руїни та металобрухт, що добре демонструють сучасні фото.

Окрім того, на території заводу до повномасштабного вторгнення проводили екскурсії до соляних шахт. Раніше можна було відвідувати підземні галереї на глибині до 300 метрів та побачити унікальні соляні зали, музей солі та насолодитися акустикою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як російська окупація знищила перлину Азовського моря.