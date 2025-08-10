Чоловіки в спідницях на фестивалі у Києві розсварили українців (відео)

Більшість коментаторів написали своє невдоволення

Фестиваль "Вирій" проходив у Києві 9 та 10 серпня. Чоловіки у спідницях продемонстрували свій стиль. Але українці були вражені.

Відповідне відео зʼявилось у ТікТок. Хлопці підійшли до цього фестивалю з серйозною підготовкою.

Показ проходив на вулиці. На чоловіків та жінок прийшли подивитись люди.

Вражаючим є те, що кожен був одягнений в різне вбрання. Хтось одягнув класичні кольори спідниць, інші були у білому одязі.

Як аксесуар використовували вінки з сіна, кульчики, незвичні сумки та прикраси на шиї. У деяких було пофарбоване волосся, зокрема, у рожевий колір.

Що відомо про цей фестиваль

9-10 серпня на столичному ВДНГ проходив перший етноелектрофестиваль "Вирій. Простонеба" з дрес-кодом та трьома сценами. У програмі — виступи українських та світових артистів.

Як раніше закликали організатори фестивалю, потрібно було створити цілісний образ від маківки до п'ят — продумати вбрання, аксесуари, зачіску та макіяж в естетиці "Вирію". Це можливість пофантазувати, ким би ви були, якби жили у "Вирії". Формула дрескоду: розкуте етно, етнофутуризм, дикість, природність і свобода.

Це фестиваль про сучасну Україну, яка не забуває коріння, але й не боїться експериментів. Тут оживають старі історії, але в новому форматі — з електронними ритмами, новим театром і неймовірними візуальними образами", зазначають у виданні Еlle.

Реакція українців

Реакція українців виявилася неоднозначною та досить емоційною. Багато користувачів соціальних мереж висловили своє незадоволення незвичайним показом мод. Частина глядачів вважала, що подібні заходи не відповідають традиційним українським цінностям та культурним нормам.

Деякі українці висловлювали стурбованість щодо впливу західних трендів на молодь, називаючи це проявом культурної експансії. Критики вказували на невідповідність таких образів українській ментальності та традиціям.

Водночас знайшлися й прихильники експерименту, які підкреслювали важливість свободи самовираження та права кожного на власний стиль. Вони наголошували на тому, що мода — це форма мистецтва, яка має право на існування в різних проявах.

Особливо активно обговорювалося питання гендерних стереотипів у сучасному суспільстві. Частина коментаторів підтримала ідею руйнування традиційних рамок у моді, називаючи це ознакою прогресивного мислення.

Деякі користувачі також звертали увагу на якість та естетику представлених образів, відзначаючи креативність та сміливість учасників показу. Загалом дискусія продемонструвала глибокий розкол у поглядах українського суспільства на сучасні модні тенденції та норми самовираження.

