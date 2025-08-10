Мужчины в юбках на фестивале в Киеве рассорили украинцев (видео)

Большинство комментаторов написали свое недовольство

Фестиваль "Вырий" проходил в Киеве 9 и 10 августа. Мужчины в юбках продемонстрировали свой стиль. Но украинцы были поражены.

Соответствующее видео появилось у ТикТок. Ребята подошли к этому фестивалю с серьезной подготовкой.

Показ проходил на улице. На мужчин и женщин пришли посмотреть люди.

Поразительно то, что каждый был одет в разные наряды. Кто-то надел классические цвета юбок, другие были в белой одежде.

В качестве аксессуара использовали венки из сена, сережки, необычные сумки и украшения на шее. У некоторых были окрашены волосы, в частности, в розовый цвет.

Что известно об этом фестивале

9-10 августа на столичном ВДНХ проходил первый этноэлектрофестиваль "Вырий. Простонеба" с дресс-кодом и тремя сценами. В программе выступления украинских и мировых артистов.

Как ранее призывали организаторы фестиваля, нужно было создать целостный образ от макушки до пяток — продумать наряды, аксессуары, прическу и макияж в эстетике "Вырию". Это возможность пофантазировать, кем бы вы были, если бы жили в "Вирии". Формула дрескода: раскованное этно, этнофутуризм, дикость, естественность и свобода.

Это фестиваль о современной Украине, которая не забывает корни, но и не боится экспериментов. Здесь оживают старые истории, но в новом формате — с электронными ритмами, новым театром и невероятными визуальными образами", отмечают в издании Еlle.

Реакция украинцев

Реакция украинцев оказалась неоднозначной и достаточно эмоциональной. Многие пользователи социальных сетей выразили свое недовольство необычным показом мод. Часть зрителей считали, что подобные мероприятия не отвечают традиционным украинским ценностям и культурным нормам.

Некоторые украинцы выражали обеспокоенность по поводу влияния западных трендов на молодежь, называя это проявлением культурной экспансии. Критики указывали на несоответствие таких образов украинской ментальности и традициям.

В то же время нашлись и сторонники эксперимента, подчеркивающие важность свободы самовыражения и права каждого на собственный стиль. Они отмечали, что мода — это форма искусства, которая имеет право на существование в разных проявлениях.

Особенно активно обсуждался вопрос о гендерных стереотипах в современном обществе. Часть комментаторов поддержала идею разрушения традиционных рамок в моде, называя это признаком прогрессивного мышления.

Некоторые пользователи обращали внимание на качество и эстетику представленных образов, отмечая креативность и смелость участников показа. В целом, дискуссия продемонстрировала глубокий раскол во взглядах украинского общества на современные модные тенденции и нормы самовыражения.

