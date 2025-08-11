"Хорошо, что хоть медузы есть". Что Россия сделала с Арабатской Стрелкой (видео)

Четвертое лето там – мертвый сезон

Арабатская Стрелка, которая до оккупации Россией в 2022 году была одним из самых популярных бюджетных курортов Украины, теперь выглядит безлюдно и грустно. Россияне практически уничтожили туристическую отрасль на уникальной природной косе между Азовским морем и Сивашем.

В сети появилось свежее видео с Арабатской стрелки. Автор рассказывает, что погода отличная, светит солнце, медуз мало. Однако даже в августе на море очень мало людей.

На видео попала база отдыха "Чумацький шлях" в селе Щасливцево. Людей практически не видать. Автор видео говорит, что на Арабатской Стрелке работает только половина баз отдыха, да и те резвятся.

Где-то половина работает, да и то не на полную мощность автор видео

Комментаторы иронизируют, что "радует, что хоть медузы есть". "Русский мир" превращает в пустое серое место все, куда приходит.

Как выглядело Счастливцево до российской оккупации

До того как россияне захватили Арабатскую стрелку, каждое лето туда приезжало много отдыхающих. Счастливцево, Стрелково, Геническ предлагали размещение в базах отдыха, пансионатах, кемпингах и частных усадьбах. Все они были заполнены до отказа.

Набережная и парк в Счастливцево до 2022 года

Раньше пляжи были такими

Кроме многолюдных пляжей в Счастливцево была ухоженная набережная, популярные рестораны и кафе. Настоящая жемчужина села — уникальное розовое соленое озеро с лечебными свойствами и термальные источники. В 2019 году Счастливцево даже заняло первое место в конкурсе "Невероятные села Украины". Такой была Арабатская Стрелка в 2021 году:

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне сделали с курортной деревней Железный Порт в Скадовском районе Херсонской области. Четвертое лето курорт в оккупации и россияне погубили его.