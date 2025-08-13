"Прилітали конкретно на мій приїзд": Малюк розповів, як росіяни намагаються його вбити

Росіяни кинули багато сил на спроби вирахувати місця ЗКП в регіонах, куди Малюк періодично виїжджає

Російські окупанти постійно намагаються вбити керівника Служби безпеки України Василя Малюка. Це почалося після ураження Кримського мосту в жовтні 2022 року, але після операції "Павутина" у червні цього року бажання вбити голову СБУ стало для росіян "ідеєю фікс".

Про це розповів сам Малюк в інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна". Очільник СБУ зазначив, що спроба його вбити стала для росіян величезним пріоритетом — вони буквально "цим живуть".

"Після "Павутини" взагалі вони цим живуть. Ми це все розуміємо. З позицій безпеки я не можу розповідати всіх деталей. У мене багато ЗКП – запасних командних пунктів. Зрозуміло, я змінюю місця свого проживання. Вони намагаються, але не можуть дотягнутися диверсійно. Тому зараз вони ракетно-шахедно планують" Голова СБУ Василь Малюк

Росіяни кинули багато сил на спроби вирахувати місця ЗКП в регіонах, куди Малюк періодично виїжджає. Це робиться для того, щоб мати можливість атакувати ЗКП балістичними ракетами, особливо там, де немає систем протиповітряної оборони Patriot у прикритті.

"Такі випадки були: два "Іскандери" прилітали конкретно в ЗКП, конкретно на мій приїзд… Але я ж перед вами, сиджу живий, здоровий, посміхаюся, все нормально" Голова СБУ Василь Малюк

За словами Малюка, у росіян раніше нічого не виходило, зараз теж нічого не вийде. Замахи його тільки мотивують робити більше для максимальної шкоди окупанту.

Раніше Малюк розповів, що операція "Павутина", під час якої було знищено значну частину російського флоту стратегічних бомбардувальників, готувалася 1,5 року. Крім того, вона затягнулася через те, що російські водії пішли в запій у відповідальний момент. Ще один момент — операція реально могла зірватися через те, що один з водіїв побачив дрони під дахами будинків. Проте цю проблему також вдалося швидко вирішити.