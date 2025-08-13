"Прилетали конкретно на мой приезд": Малюк рассказал, как россияне пытаются его убить

Россияне бросили много сил на попытки вычислить места ЗКП в регионах, куда Малюк периодически приезжает

Российские оккупанты постоянно пытаются убить руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Это началось после поражения Крымского моста в октябре 2022 года, но после операции "Паутина" в июне этого года желание убить главу СБУ стало для россиян "идеей фикс".

Об этом рассказал сам Малюк в интервью телеканалу "Мы-Украина". Глава СБУ отметил, что попытка его убить стала для россиян огромным приоритетом — они буквально "этим живут".

"После "Паутины" вообще они этим живут. Мы это все понимаем. С позиций безопасности я не могу рассказывать всех деталей. У меня много ЗКП – запасных командных пунктов. Разумеется, я меняю места своего проживания. Они пытаются, но не могут дотянуться диверсионно. Поэтому сейчас они ракетно-шахедно планируют" Председатель СБУ Василий Малюк

"Такие случаи были: два "Искандера" прилетали конкретно в ЗКП, конкретно на мой приезд… Но я же перед вами, сижу жив, здоров, улыбаюсь, все нормально" Председатель СБУ Василий Малюк

По словам Малюка, у россиян раньше ничего не получалось, сейчас тоже ничего не получится. Покушения его только мотивируют делать больше для максимального ущерба оккупанту.

Ранее Малюк рассказал, что операция "Паутина", во время которой была уничтожена значительная часть российского флота стратегических бомбардировщиков, готовилась 1,5 года. Кроме того, она затянулась из-за того, что российские водители ушли в запой в ответственный момент. Еще один момент – операция реально могла сорваться из-за того, что один из водителей увидел дроны под крышами домов. Однако эту проблему также удалось быстро решить.